El funeral por las víctimas de Urda en la Catedral de Toledo será el 12 de noviembre

Los detalles El funeral, que estará presidido por el arzobispo de Toledo, contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello. Feijóo ya ha dicho que asistirá.

El funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda se celebrará en la Catedral de Toledo el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, anunció la fecha en una rueda de prensa, destacando que participará toda la Archidiócesis para honrar a las víctimas y apoyar a los familiares. El evento contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también asistirá, ajustando su agenda de campaña para estar presente.

El funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se celebrará en la Catedral de Toledo se oficiará el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha informado este miércoles de la fecha en una rueda de prensa, en la que ha afirmado que en el funeral participará "toda la Archidiócesis de Toledo" para "pedir por las víctimas y acompañar a los familiares que llevamos en el corazón".

El funeral, que estará presidido por el arzobispo de Toledo, contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que hace una semana, el miércoles 28 de octubre, colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, asistirá al funeral, según han confirmado este miércoles fuentes de Génova a laSexta. Así, han asegurado que reestructurarán su agenda de inicio de campaña para estar presentes.

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