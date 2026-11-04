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Abascal compara el tren con Palomares

Monrosi responde a Abascal: "Es profundamente irresponsable que los políticos de este país manden un mensaje de miedo al tren"

Mientras Abascal considera "irresponsable" pedir a la gente que suba al AVE, José Enrique Monrosi reflexiona sobre la sensación de inseguridad en el tren y la irresponsabilidad de los políticos que lanzan mensajes de miedo.

Mientras Abascal considera "irresponsable" pedir a la gente que suba al AVE, José Enrique Monrosi reflexiona sobre la sensación de inseguridad en el tren y la irresponsabilidad de los políticos que lanzan mensajes de miedo.

En una entrevista, Santiago Abascal comparaba subirse a un tren con el baño de Fraga en Palomares y consideraba "irresponsable" pedir a la gente que se suban al AVE.

"Y era el PP la derechita cobarde...", comenta irónico José Enrique Monrosi para el que el líder de Vox "muy arrojado tampoco es".

El periodista cree que es "profundamente irresponsable" que dirigentes políticos "lancen un mensaje generalizado de miedo al tren", mientras comprende que en los usuarios habituales exista "una sensación de inseguridad".

En este sentido, opina que en la línea Madrid-Sevilla, que durante 35 años no había registrado ningún accidente y en 10 meses han muerto 115 personas, "el impacto será superior cuando abra esa vía en la gente que vuelva a cogerlo".

Por ello, considera que una de las principales tareas del próximo Gobierno es "que los usuarios que estamos permanentemente subidos a un AVE volvamos a estar tranquilos, seguros y confiados cuando nos subimos".

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