Ahora

EN DIRECTO

Sigue los resultados de las elecciones 'midterms' de 2026 en Estados Unidos

CONTRA LA DESMEMORIA

90 años de la llegada a España de las Brigadas Internacionales: los batallones de voluntarios sin los que no se entiende la Guerra Civil

Los detalles El 14 de octubre de 1936 llegaba a Albacete el primer contingente, formado por 1.500 hombres.

Las Brigadas Internacionales que vinieron para luchar contra Franco.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Durante estos días se cumplen 90 años de la llegada de las Brigadas Internacionales a la Guerra Civil española. Los primeros batallones de voluntarios extranjeros llegaron a Albacete en octubre de 1936. Sin ellos, no se entiende nuestra guerra.

Las Brigadas Internacionales eran voluntarios extranjeros dispuestos a combatir en defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil. El 14 de octubre de 1936 llegaba a Albacete el primer contingente, formado por 1.500 hombres.

Ahora bien, se calcula que más de 35.000, procedentes de más de 50 países, participaron en estas unidades. Entre ellos había franceses, alemanes o italianos. Algunos eran intelectuales, pero la mayoría eran obreros, mineros o campesinos.

Predominaba la ideología comunista y muy pocos tenían experiencia militar. De hecho, su creación fue impulsada por la Internacional Comunista.

En concreto, se crearon siete Brigadas, cada una compuesta por unos 2.000 efectivos agrupados por nacionalidades. Entre sus miembros también había mujeres dedicadas a labores sanitarias.

Los brigadistas desempeñaron un papel destacado en la defensa de Madrid y participaron en algunas de las batallas más importantes, como la del Jarama, la de Guadalajara y la del Ebro.

Su falta de formación militar provocó la muerte de muchos de ellos. Se estima que entre 10.000 y 15.000 brigadistas cayeron en combate contra las fuerzas franquistas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puente comunicó su dimisión a Sánchez con un mensaje en el que le pedía que no lo interpretara como una traición
  2. Los peritos judiciales localizaron tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente de Adamuz similares a la que provocó la rotura
  3. Primeras grietas en el trumpismo tras la debacle republicana: Vance culpa de la derrota a la guerra de Irán
  4. Comunicado de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"
  5. El Supremo rechaza imputar a Pedro Sánchez y a varios ministros por la crisis de Ceuta
  6. Un camión invade la acera y arrolla a cinco trabajadores junto a Mercamadrid