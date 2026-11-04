90 años de la llegada a España de las Brigadas Internacionales: los batallones de voluntarios sin los que no se entiende la Guerra Civil

Los detalles El 14 de octubre de 1936 llegaba a Albacete el primer contingente, formado por 1.500 hombres.

Hace 90 años, las Brigadas Internacionales llegaron a la Guerra Civil española, siendo cruciales en el conflicto. El 14 de octubre de 1936, el primer grupo de 1.500 voluntarios extranjeros arribó a Albacete para defender la Segunda República. Más de 35.000 personas de más de 50 países, en su mayoría obreros, mineros y campesinos, participaron en estas brigadas, impulsadas por la Internacional Comunista. Se organizaron en siete Brigadas, con mujeres en labores sanitarias, y jugaron un papel clave en la defensa de Madrid y en batallas como las del Jarama y el Ebro. Se estima que entre 10.000 y 15.000 brigadistas murieron en combate.

Durante estos días se cumplen 90 años de la llegada de las Brigadas Internacionales a la Guerra Civil española. Los primeros batallones de voluntarios extranjeros llegaron a Albacete en octubre de 1936. Sin ellos, no se entiende nuestra guerra.

Las Brigadas Internacionales eran voluntarios extranjeros dispuestos a combatir en defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil. El 14 de octubre de 1936 llegaba a Albacete el primer contingente, formado por 1.500 hombres.

Ahora bien, se calcula que más de 35.000, procedentes de más de 50 países, participaron en estas unidades. Entre ellos había franceses, alemanes o italianos. Algunos eran intelectuales, pero la mayoría eran obreros, mineros o campesinos.

Predominaba la ideología comunista y muy pocos tenían experiencia militar. De hecho, su creación fue impulsada por la Internacional Comunista.

En concreto, se crearon siete Brigadas, cada una compuesta por unos 2.000 efectivos agrupados por nacionalidades. Entre sus miembros también había mujeres dedicadas a labores sanitarias.

Los brigadistas desempeñaron un papel destacado en la defensa de Madrid y participaron en algunas de las batallas más importantes, como la del Jarama, la de Guadalajara y la del Ebro.

Su falta de formación militar provocó la muerte de muchos de ellos. Se estima que entre 10.000 y 15.000 brigadistas cayeron en combate contra las fuerzas franquistas.

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