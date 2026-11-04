Javier Chicote considera una "deslealtad" de Puente su decisión de no comunicar a Sánchez su dimisión hasta el último momento: "Eres ministro porque él te ha nombrado"

Los detalles El periodista sostiene que, si es cierto que Puente decidió dimitir el mismo día del accidente, "lo que ha hecho todos estos días era mentir, porque decía que no iba a dimitir".

Óscar Puente anunció su dimisión como ministro de Transportes tras comparecer en el Congreso por la tragedia de Urda, donde fallecieron 69 personas. Según laSexta, Puente comunicó su decisión a Pedro Sánchez minutos antes de hacerla pública. Javier Chicote critica que Puente, si decidió dimitir el mismo día del accidente, mintió al decir que no lo haría. Además, señala que no informar al presidente es una deslealtad, recordándole que su cargo se debe a su nombramiento por Sánchez. Chicote cuestiona la forma en que Puente comunicó su decisión, sugiriendo que debería haberlo hecho directamente.

Este martes, Óscar Puente anunció su dimisión como ministro de Transportes tras comparecer en el Congreso de los Diputados por la tragedia de Urda, en la que 69 personas perdieron la vida. Una decisión que, tal y como ha contado laSexta en exclusiva, comunicó a Pedro Sánchez tan solo unos minutos antes de hacerla pública.

Javier Chicote sostiene que, si es cierto que Puente decidió dimitir el mismo día del accidente, "lo que ha hecho todos estos días era mentir, porque decía que no iba a dimitir".

"No decírselo al presidente del Gobierno creo que es incluso una deslealtad", asegura el periodista, que le recuerda a Puente que "eres ministro porque él te ha nombrado".

"Creo que deberías decirle al presidente del Gobierno que has tomado esta decisión, no enviar el mensaje y darle la vuelta al teléfono", concluye Javier Chicote acerca de la dimisión de Óscar Puente.

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