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La dimisión de Puente

Javier Chicote considera una "deslealtad" de Puente su decisión de no comunicar a Sánchez su dimisión hasta el último momento: "Eres ministro porque él te ha nombrado"

Los detalles El periodista sostiene que, si es cierto que Puente decidió dimitir el mismo día del accidente, "lo que ha hecho todos estos días era mentir, porque decía que no iba a dimitir".

CHICOTE SOBRE PUENTE
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Este martes, Óscar Puente anunció su dimisión como ministro de Transportes tras comparecer en el Congreso de los Diputados por la tragedia de Urda, en la que 69 personas perdieron la vida. Una decisión que, tal y como ha contado laSexta en exclusiva, comunicó a Pedro Sánchez tan solo unos minutos antes de hacerla pública.

Javier Chicote sostiene que, si es cierto que Puente decidió dimitir el mismo día del accidente, "lo que ha hecho todos estos días era mentir, porque decía que no iba a dimitir".

"No decírselo al presidente del Gobierno creo que es incluso una deslealtad", asegura el periodista, que le recuerda a Puente que "eres ministro porque él te ha nombrado".

"Creo que deberías decirle al presidente del Gobierno que has tomado esta decisión, no enviar el mensaje y darle la vuelta al teléfono", concluye Javier Chicote acerca de la dimisión de Óscar Puente.

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