Dos versiones enfrentadas en las que alguien miente: las "evidentes incompatibilidades" en el relato de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre la crisis

Los detalles El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno ha dimitido entre acusaciones a su jefe por mentir, ya que ha asegurado que él mismo le informó de los WhatsApp con alertas del CNI.

Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido por "evidente incompatibilidad" con las declaraciones de su jefe, Miguel Ángel Pérez Triano, a quien acusa de mentir sobre su conocimiento de las alertas del CNI. Sanz asegura que Pérez Triano fue informado de los WhatsApp con alertas del CNI y que incluso se elevó la información a ministerios. Sin embargo, Pérez Triano niega haber tenido conocimiento previo de la situación. Melchor León, vicepresidente del Parlamento de Ceuta, sostiene que el delegado estaba presente en la llamada del CNI. Moncloa respalda a Pérez Triano, descartando su dimisión.

El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta ha dimitido este viernes. Según su carta, lo ha hecho por "evidente incompatibilidad" con las mentiras de su jefe. Gonzalo Sanz ha asegurado así que Miguel Ángel Pérez Triano miente y que él mismo le informó de los WhatsApp con alertas del CNI.

Sanz ha afirmado, además, que la alerta incluso se elevó a ministerios. El delegado, sin dar la cara, ha negado todo. Pero este viernes en Al Rojo Vivo, el vicepresidente del Parlamento de Ceuta, Melchor León —también del PSOE—, ha ido un paso mas allá y ha dicho que el delegado no solo sabía de la llamada, sino que estaba presente.

"El delegado de Gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad. Lo sabía desde el minuto uno. Él tenía constancia de esa llamada porque también él estaba en la llamada y él tenía constancia de todo lo que se habló en esa llamada", ha asegurado León.

Así que, en este momento, alguien miente. El ya exjefe de Gabinete o el delegado, pero hay una mentira. Y a Pérez Triano, además, ya se le ha pillado en unas cuantas. Él fue quien pedía sobres lacrados al CNI con las alertas, pero lo que llama la atención es la lacra de las mentiras en esa Delegación.

Hay "evidentes incompatibilidades" entre el relato de Pérez Triano y lo que se va conociendo, empezando por sus primeras declaraciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. "La Delegación no tuvimos ningún tipo de información hasta que empezamos a ver a esas personas entrar por la frontera de esa manera", afirmó el dos de agosto.

Lo contó como una sorpresa, pero ahora dice no solo que estaban informados de las convocatorias que había en redes, si no que no hablaban de otra cosa. "Está produciéndose en distintas redes sociales, es que eso es algo que estábamos hablando en Ceuta todos los días", afirmó este miércoles.

Se hablaba todos los días, eso dice ahora, porque a principios de agosto fueron varias las veces que expresó sorpresa. "Un movimiento de personas inusual y extremadamente elevado, pero desde la Delegación del Gobierno no tuvimos ningún tipo de información, es más, nos enteramos al momento en que empezó a haber esa avalancha de personas", manifestó.

Pero sí tuvieron información. Esa información tiene "evidente incompatibilidad" con el WhatsApp del CNI alertando de que en redes había "un llamamiento para asalto por valla y mar" y la posterior llamada de 11 minutos.

Aún así, el delegado dice ahora esto: "Es que lo que hemos ido alertando todos, y el CNI también, y el Gobierno también, es que había una situación migratoria grave y compleja para la que se pedían medidas, que se tomaron, y todo quedó desbordado por un acontecimiento que nadie pudo prever".

Otra incompatibilidad, porque en el WhatsApp no ponía situación migratoria grave, es un mensaje concreto. Y hay una llamada posterior, una llamada de la que él dice que no tiene ni idea: "Pues no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI [...] No tenía esa información, desconozco el contenido de esa llamada [...] Los 11 minutos no los conozco y no voy a dar información que no tengo clara".

Un relato incompatible con el de su dimitido jefe de Gabinete pero, según ha podido saber laSexta, Moncloa respalda al delegado y no ven ningún motivo para que dimita.

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