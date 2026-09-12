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Crisis migratoria

El tira y afloja con los menores migrantes: Rego apela a la "responsabilidad" de las CCAA para acogerlos ante la negativa del PP

Los detalles Juanma Moreno cuestionaba esta semana el acoger a los menores teniendo en cuenta que Marruecos podría tener la capacidad para hacerlo si "está construyendo un estadio de casi 1.000 millones de euros".

La ministra de Juventud, Sira Rego, en una imagen de archivo
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Unos 2.100 niños migrantes. Esa es la cifra que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dado respecto a cuántos filiados hay en Ceuta. Y, aunque no es la cantidad definitiva, ha pedido su traslado a la Península para aliviar la situación en la ciudad autónoma. Ahora bien, los barones del Partido Popular no parecen por la labor de facilitar ese traslado.

La ministra de Juventud ha señalado que "quedan todavía niños para filiar y para incorporar al sistema", por lo que en la medida en la que se pueda "trasladar a niños y niñas a Península" se irá "mucho más rápido", más teniendo en cuenta que algunos de los niños migrantes "han manifestado que quieren volverse con sus familias" a Marruecos.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la ministra ha apelado a la "responsabilidad" de las comunidades autónomas y ha hecho un llamamiento al PP, ya que es lo que requiere la situación de Ceuta, "más allá de soflamas, de elementos de agitación del odio, de confrontación y de ruptura del consenso democrático".

No obstante, los barones 'populares' mantienen su discurso. "Yo entiendo que Marruecos, que es organizadora de un Mundial y que está construyendo un estadio de casi 1.000 millones de euros, tienen recursos suficientes para hacerse cargo, en este caso, de los menores ¿no?", aseveraba esta semana Juanma Moreno, presidente de Andalucía.

Pero Rego ha respondido que más allá de "estar abanderando posiciones ultras", lo que requiere la situación en Ceuta y de los menores "es responsabilidad y soluciones". Tanto es así que Sumar ya ha pedido al Defensor del Pueblo que actúe ante el rechazo de los 'populares'.

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