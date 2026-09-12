La oposición aprieta al Gobierno: el PP busca el jaque mate ante Sánchez con la crisis migratoria de Ceuta

Los detalles Con la desclasificación de los documentos, los de Génova insisten en que el Gobierno sabía de la llegada masiva de migrantes y no hizo nada por evitarlo.

El Partido Popular ve la crisis migratoria en Ceuta como una oportunidad para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. Acusan al Ejecutivo de negligencia, afirmando que sabían de la situación y no actuaron para evitarla. Miguel Tellado, secretario general del PP, sostiene que el Gobierno fue avisado y pudo evitar el sufrimiento en Ceuta. Borja Sémper, portavoz del PP, acusa a Sánchez de incompetencia y falta de humildad. Mientras tanto, el PSOE defiende su transparencia y niega haber podido prever la situación. Rebeca Torró del PSOE critica la falta de colaboración del PP, mientras que los populares exigen más dimisiones.

El Partido Popular tiene claro que la crisis migratoria en Ceuta puede ser su jaque mate contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, para ello, utiliza toda clase de descalificativos para valorar su gestión de la crisis.

Porque cuatro días después de la desclasificación de los documentos sobre la ciudad autónoma, los 'populares' insisten que en el Ejecutivo sabía todo. "El Gobierno pudo evitar el sufrimiento del pueblo ceutí porque fue avisado. Su actuación fue negligente", ha aseverado este sábado Miguel Tellado, secretario General del Partido Popular.

Los de Génova, que siguen hablando de invasión para referirse a la entrada irregular de miles de migrantes, denuncian que las calles ceutíes siguen igual durante las últimas seis semanas: "Las plazas, las playas el puerto están ocupados por esos invasores que han entrado de forma ilegal en nuestro país".

Una línea que Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, mantiene acusando a Sánchez de no querer arreglar la situación: "El presidente del Gobierno (...) nos dice que hay que aceptar esto, convertir Ceuta en un CETI". Tanto es así que el portavoz popular segura que el Gobierno va más allá de la mentira: "A la incompetencia se suma la mentira y la falta de humildad".

Mientras tanto, el PSOE niega la mayor. "Lo que veo es un Gobierno transparente. Nadie fue capaz de evaluar que la entrada masiva que hubo los días 30 y 31 en Ceuta", ha dicho su portavoz, Montse Mínguez.

Para su secretaria de Organización, Rebeca Torró, las explicaciones están dadas y ahora toca buscar soluciones. Y, ahí, echan en falta la falta de colaboración del PP: "Aquellos Gobiernos autonómicos donde el PP tiene responsabilidad ayudara en lo importante que es Ceuta".

Pero el PP exige dimisiones porque les es insuficiente la dimisión del jefe de gabinete del delgado del Gobierno en Ceuta, hasta el momento el único en dejar su cargo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido