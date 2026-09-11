Melchor León (PSOE Ceuta): "El delegado del Gobierno y el señor Marlaska son los máximos culpables de esta grave crisis"

El vicepresidente de la Asamblea en Ceuta por el PSOE, Melchor León, asegura que Moncloa mantiene al delegado del Gobierno como "un pararrayos". En el vídeo, su entrevista completa.

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea en Ceuta por el PSOE, no se cree lo que dice el delgado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Minutos antes de su entrevista en Al Rojo Vivo, el jefe de Gabinete del delegado de Triano, Gonzalo Sanz, dimitía por "incompatibilidad" con su jefe ya que asegura que sí le avisó de todo, sin embargo, Triano insiste en que no sabía nada, en que su jefe de Gabinete no le comunicó nada.

"El delegado de Gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad. Lo sabía desde el minuto uno. Él tenía constancia de esa llamada porque también él estaba en la llamada y él tenía constancia de todo lo que se habló en esa llamada", afirma contundente León en Al Rojo Vivo.

Asegura además tener constancia de parte de esa conversación, que se ha filtrado a los medios de comunicación, de que "había un grupo de 180.000 personas en Facebook que planeaban un asalto, tanto por mar como por la valla, a la frontera. Serían las 20:00 de la tarde".

"¿Y cuál es la magnífica idea del delegado del Gobierno que no tiene dos luces? ¿Tanto la suya como la de Marlaska?", pregunta León, respondiendo él mismo: "Convocar una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana para decir a Marruecos que estaba colaborando en contra de la inmigración, que estaba haciéndolo muy bien con todo el tema fronterizo y para alabar al reino de Marruecos. ¿Qué pasa? Se le frustraron todos sus planes porque Marruecos adelantó el salto a la valla a las 09:00 y el delegado del Gobierno tuvo que desconvocar esa rueda de prensa".

Ahora bien, tal como continúa explicando el vicepresidente, "como vio [el delegado del Gobierno en Ceuta] que la presión de la invasión bajó un poco en torno a las 16:00 de la tarde, porque Marruecos decía que estaba colaborando, convocó de nuevo la rueda de prensa a las 18:30 de la tarde y de nuevo, como vio que esto no pasó, volvía a desconvocar la rueda de prensa".

Por ello, asegura que lo que está haciendo el delegado del Gobierno es "echarle la culpa a su jefe de Gabinete" que "no tiene ningún tipo de de funciones, ni ejecutivas ni de poder, ni para hablar con un ministerio y muchísimo menos para tomar las decisiones". Y arremete contundente: "Me parece algo completamente deleznable por parte del delegado del Gobierno y del señor Marlaska, que son los dos máximos culpable de esta grave crisis que estamos sufriendo aquí en Ceuta".

León asegura que Moncloa mantiene al delegado del Gobierno como "un pararrayos"

Por otro lado, al ser preguntado por Antonio García Ferreras, si ha podido hablar en las últimas horas con el exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno, León responde que no: "No tengo trato desde hace tiempo con él, pero sí considero que es una buena persona, que es una persona del partido y no es una persona con muchísima experiencia gestionando la Delegación del Gobierno porque ha sido el jefe de Gabinete de tres delegados del Gobierno".

León defiende la actuación del exjefe de Gabinete y asegura que "ha actuado bien en todo momento" y que avisó de la situación al delegado: "El delegado y el señor Marlaska son los máximos culpables de esta grave crisis que estamos sufriendo tanto socialmente como económicamente, porque esto está llevando a la ciudad completamente a la ruina económica", insiste.

Igualmente, señala que Moncloa mantiene al delegado del Gobierno como "un pararrayos": "Toda la crispación que hay en Ceuta la están pagando con el delegado del Gobierno y no con el señor Marlaska o con otro, o, por ejemplo, con el presidente del Gobierno", concluye. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su entrevista.

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