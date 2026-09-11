Moncloa respalda al delegado del Gobierno en Ceuta: creen que no hay motivos para que dimita y que la frontera estaba reforzada desde el 29 de julio

Los detalles Fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que Pérez Triano pidió a su jefe de Gabinete que se vaya "por pérdida de confianza", porque no le trasladó la información sobre la llamada de 11 minutos con el CNI.

El Gobierno ha expresado su respaldo al delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras la dimisión de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien le acusó de mentir sobre la comunicación con el CNI. Según Moncloa, no hay motivos para que Pérez Triano dimita, ya que ha cumplido con su labor desde el inicio. Sanz renunció por "pérdida de confianza", al no informar sobre una llamada de 11 minutos con el CNI. La Delegación del Gobierno en Ceuta insiste en desconocer las alertas del CNI sobre la entrada masiva de migrantes, contradiciendo las afirmaciones de Sanz.

El Gobierno respalda a su delegado en Ceuta. Así lo han asegurado fuentes de Moncloa a laSexta este viernes tras la dimisión del jefe de Gabinete de Miguel Ángel Pérez Triano entre acusaciones de "evidente incompatibilidad" entre su versión y las declaraciones realizadas públicamente por el delegado del Gobierno. Es decir, Gonzalo Sanz le acusa de mentir.

Pese a esto, Moncloa ha respaldado a Pérez Triano y han asegurado que "no hay ningún motivo para que dimita" ya que "ha estado en su puesto trabajando desde el primer día".

Tras esto, han señalado que fue el delegado quien pidió a su jefe de Gabinete que se fuera "por pérdida de confianza", ya que han afirmado que no le trasladó la información sobre la llamada de 11 minutos que mantuvo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que, según ha sabido laSexta, fue "muy detallada" sobre lo que podía pasar en Ceuta.

Además, han dicho que desde "el día 29 de julio la frontera ya estaba reforzada después de que se alertara días atrás de que estaba aumentando el número de entradas de migrantes".

Mientras, la Delegación del Gobierno ha seguido en sus trece tras la dimisión y ha insistido en que "no sabía nada" de los mensajes del CNI sobre una alerta de entrada masiva, al contrario de lo manifestado por Sanz.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Ceuta ya había comunicado que Gonzalo Sanz ha presentado su dimisión a petición del delegado del Gobierno. Sanz había informado de que había tomado la decisión de dimitir de ese puesto de confianza por "razones personales y familiares", aunque aclaraba que el motivo fundamental de su marcha era la discrepancia de versiones con el delegado.

La Delegación del Gobierno se ha remitido a las manifestaciones del delegado en la rueda de prensa celebrada el martes, en las que aseguró que no tuvo conocimiento, antes del 30 de julio, "ni del contenido del mensaje de WhatsApp intercambiado entre el jefe de Gabinete y un miembro del CNI, ni de la existencia o contenido de la llamada telefónica mantenida entre ambos".

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