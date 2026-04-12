Dos casos, dos partidos: la sombra judicial se cierne sobre PP y PSOE mientras Sánchez visita China

El contexto El vicesecretario Elías Bendodo ha acusado al jefe del Ejecutivo de "huir" al organizar un viaje a territorio chino "mientras se celebra en el Tribunal Supremo el primer juicio al sanchismo" en el marco del caso Koldo. Esta semana también se llevará a cabo el juicio del caso Kitchen.

El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo reanuda sus sesiones con testimonios clave como el de Patricia Uriz Iriarte y Claudio Rivas. Además, el exsenador Ignacio Cosidó declarará en el caso Kitchen. Ambos casos mantienen el foco sobre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aunque el presidente del Gobierno se encuentra en China. Durante el juicio, Joseba García confesó haber recogido sobres con dinero en la sede socialista de Ferraz, entregándolos a Patricia Uriz. El PP critica a Sánchez por "huir" a China durante el juicio, donde se reunirá con Xi Jinping para tratar temas internacionales y económicos.

Dos juicios, dos partidos, y todas las miradas sobre dos caras, las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pese a que ambos se desentienden, y el socialista se encuentre en China, la sombra de dos casosc clave en España perseguirá a las dos formaciones durante un tiempo.

El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo retoma sus sesiones este lunes con la comparecencia de Patricia Uriz Iriarte, exmujer de Koldo García Izaguirre, y de Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos y figura central en algunos de los testimonios más explosivos de las tres primeras jornadas del proceso. También esta semana el exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó declarará en el juicio del caso Kitchen después de que el Tribunal truncara los intentos de anular la vista por parte de los 10 acusados, entre ellos Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Así, especialmente el de mascarillas han dejado una semana bastante completa con muchas preguntas y respuestas, más de las que algunos querían dar. Joseba García, hermano de Koldo García, reconocía en la parte final de su declaración ante el Tribunal Supremo que recogió en dos ocasiones sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid.

Según explicó en el Supremo, al llegar a la entrada de la sede socialista, le pidieron el DNI, pasó por el arco de seguridad y subió a otra planta para recoger los sobres que le entregó una persona que identificó con el nombre de Celia, que trabajaba en la Secretaría de Organización del partido. Uno de ellos se lo entregó después a la mujer de su hermano, Patricia Uriz.

"Ellos me decían dónde subir", relató. "Subo. Ella me dice: aquí tienes el primero'. Entiendo que es dinero porque ella me dice que lo es, yo no abro sobres de otros. Creo que se lo di a Patricia. Uno de los sobres… Lo cerraron delante de mí", añadió.

Es por ambos entramados que los nombres de Feijóo y Sánchez estarán más que presentes durante la próxima semana. Eso sí, el 'popular' tiene una agenda más ocupada de lo habitual y el presidente se encuentra en su cuarto viaje a China, algo que ha criticado el PP.

Bendodo acusa a Sánchez de "huir"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "huir" al organizar un viaje a China "mientras se celebra en el Tribunal Supremo el primer juicio al sanchismo".

"Que Sánchez no intente escapar porque la corrupción del sanchismo la conocen ya hasta en China", ha dicho Bendodo, que ha incidido en que "no puede seguir intentando escapar".

El socialista se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, el que tratará el actual conflicto en Oriente Medio tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y con el que también intentará llegar a un acuerdo para atraer inversiones y garantizarse el acceso a tierras raras de aquel país.

Eso sí, para la prensa china, la protagonista absoluta ha sido la corbata de Sánchez. Una corbata de color rojo, como la bandera del país asiático, motivo por el que, dicen, lo han sentido como un homenaje.

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