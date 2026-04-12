Trump amenaza a China con aranceles del 50% si envía material militar a Irán: "No tendrán un paso seguro"

Trump amenaza a China con aranceles del 50% si envía material militar a Irán: "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá un paso seguro".

Los detalles El presidente estadounidense ha planteado que si el gigante asiático quiere petróleo "puede enviar sus barcos a EEUU o a Venezuela" para comprarles a ellos: "Tenemos mucha sobreproducción y probablemente se lo venderíamos incluso por menos dinero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz, lo que podría impedir el paso de combustible por esta ruta crucial. En una entrevista, Trump reconoció que los precios del petróleo podrían no bajar inmediatamente, y que podrían mantenerse altos hasta las elecciones de noviembre. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que el crecimiento económico sería lento incluso con paz. La guerra en Irán, iniciada por ataques de Israel y EE.UU., ha interrumpido el tránsito de buques, perdiéndose 400 millones de barriles de petróleo en seis semanas. Trump anunció que la Armada interceptará barcos que paguen tasas a Irán, lo que podría aumentar la incertidumbre en el conflicto.

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenza, la población no verá ni una gota de combustible salir por el polémico estrecho de Ormuz. En una entrevista en el programa "Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo" de Fox News, el mandatario ha reconocido tras su anuncio de bloquear el paso que los precios bajarán, pero no inmediatamente.

Eso sí, las soluciones tampoco van a llegar si hubiese paz, tal y como reconocía la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva: "El crecimientoserá más lento incluso si la paz es más duradera".

El republicano ha advertido de que impondrá aranceles del 50% a las importaciones de productos de cualquier país que ayude a Irán con envíos de material militar y ha citado expresamente a China como objetivo de esta represalia. "He oído cosas, aunque no siempre me creo las noticias que dicen que China da lanzamisiles antiaéreos de hombro. No sé si es exacto. Dudo que hicieran eso. Quizás lo hicieron al principio", ha planteado Trump en declaraciones a la televisión.

"Pueden enviarnos sus barcos"

"Si sorprendemos a cualquier país, incluido China, proporcionando material militar a Irán, tendrán un arancel del 50%", ha subrayado el mandatario estadounidense. Trump ha planteado además que si China quiere petróleo, puede enviar sus barcos a Estados Unidos para comprarles a ellos. "En lo que respecta a China, China puede enviarnos sus barcos. China puede enviar sus barcos a Venezuela... Tenemos mucha sobreproducción y probablemente se lo venderíamos incluso por menos dinero", ha indicado.

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá un paso seguro en alta mar", escribió en Truth Social. Cualquier bloqueo estadounidense probablemente añadirá más incertidumbre a la eventual resolución del conflicto, que actualmente se encuentra bajo un frágil alto el fuego de dos semanas. Esta nueva táctica responde al cierre por parte de Irán de las rutas marítimas cruciales del estrecho, lo que ha provocado que los precios mundiales del petróleo se disparen cerca de un 50%.

De hecho, Trump ha destacado que tiene "una relación muy buena" con el presidente chino, Xi Jinping. "Trabajamos muy bien juntos", ha resaltado antes de argumentar que han sido "duros, pero justos" con Pekín.

Antes del bloqueo, hasta 130 buques pasaban por allí en diferentes direcciones y con diferentes suministros, cadena que ha roto la guerra en Irán, que comenzó con los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos.

Los efectos no se han notado plenamente hasta ahora, cuando los últimos barcos que pudieron salir han llegado a sus destinos. En tan solo seis semanas, la guerra ha provocado que se pierdan 400 millones de barriles de petróleo.

La mayoría del crudo de Oriente Medio va a Asia, lo que significa un viaje de 21 días desde el Golfo Pérsico frente a un viaje de más de 50 días desde Estados Unidos. Entonces, si el mundo va a obtener su crudo de EEUU, necesitará el doble de petroleros.

El presidente ha sostenido este domingo que el precio del petróleo y la gasolina podría mantenerse alto hasta las elecciones de mitad de período de noviembre, un reconocimiento poco común de las posibles repercusiones políticas de su decisión de atacar a Irán.

"Podría ser igual, o tal vez un poco más alto, pero debería rondar el mismo precio", añade al ser preguntado sobre si el precio del petróleo y el gas bajaría para el otoño. Según datos de GasBuddy, el precio promedio de la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses superó los cuatro dólares durante la mayor parte de abril.

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