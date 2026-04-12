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La cara 'b' del éxito viral de las 'Frutinovelas': ellas siempre son las infieles y las que se avergüenzan de su cuerpo

Los detalles No tienen más misterio o secreto que imitar la fórmula de las telenovelas de toda la vida pero en 30 segundos y con frutas. Las tramas de infidelidad es lo más suave y, pese a que pueden hacer gracia, no son inofensivas.

Frutinovelas
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Las 'Frutinovelas' no tienen más misterio o secreto que el de imitar la fórmula de las telenovelas de toda la vida pero en 30 segundos y con frutas. "Te enganchan, buscas la segunda parte, bajas y te siguen saliendo vídeos", cuenta una joven.

En uno de los videos, una engaña a su amiga acostándose con su novio, un plátano. Las tramas de infidelidad es lo más suave, y llama la atención que las infieles siempre son ellas, las mismas que también se avergüenzan de sus cuerpos.

Siempre es el mismo tipo de trama, con frutas con cuerpos estereotípicos. Se tratan de vídeo creados con inteligencia artificial que pueden parecer novelas gracias, pero no son inofensivas.

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