La cara 'b' del éxito viral de las 'Frutinovelas': ellas siempre son las infieles y las que se avergüenzan de su cuerpo

Los detalles No tienen más misterio o secreto que imitar la fórmula de las telenovelas de toda la vida pero en 30 segundos y con frutas. Las tramas de infidelidad es lo más suave y, pese a que pueden hacer gracia, no son inofensivas.

Las 'Frutinovelas' son videos de 30 segundos que imitan la fórmula de las telenovelas tradicionales, pero protagonizados por frutas. Estos clips, que enganchan a los espectadores al ofrecer continuaciones, presentan tramas de infidelidad y estereotipos de género, donde las mujeres frutas son las infieles y se avergüenzan de sus cuerpos. Aunque parecen inofensivas, estas historias, creadas con inteligencia artificial, reproducen clichés y pueden tener un impacto negativo. Las 'Frutinovelas' destacan por su capacidad de captar la atención del público, pero también generan preocupación por los mensajes que transmiten.

Las 'Frutinovelas' no tienen más misterio o secreto que el de imitar la fórmula de las telenovelas de toda la vida pero en 30 segundos y con frutas. "Te enganchan, buscas la segunda parte, bajas y te siguen saliendo vídeos", cuenta una joven.

En uno de los videos, una engaña a su amiga acostándose con su novio, un plátano. Las tramas de infidelidad es lo más suave, y llama la atención que las infieles siempre son ellas, las mismas que también se avergüenzan de sus cuerpos.

Siempre es el mismo tipo de trama, con frutas con cuerpos estereotípicos. Se tratan de vídeo creados con inteligencia artificial que pueden parecer novelas gracias, pero no son inofensivas.

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