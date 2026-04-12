El PP echa balones fuera tras su comentario sobre el soldado español retenido: "El Gobierno se agarra a cualquier cosa"

El contexto La portavoz 'popular' Ester Muñoz avivaba la tensión en territorio político tras comparar la retención de un casco azul español con los controles de tráfico: "Me han tenido bastante más tiempo retenida".

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, generó polémica tras minimizar la detención de un soldado español en Líbano, comparándola con un control de tráfico. Sus declaraciones llevaron al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a protestar ante Israel y exigir disculpas. En el PP, Cuca Gamarra intentó restar importancia al asunto, mientras que Noelia Núñez defendió a Muñoz, criticando al Gobierno por no informar a todos los grupos parlamentarios. La socialista Enma López calificó la actitud del PP de frívola y arrogante, destacando su incapacidad para pedir disculpas.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, avivaba la tensión en territorio político tras su desafortunda comparación sobre la situación que vivió el soldado español retenido en Líbano. La 'popular' restó importancia a la detención de un casco azul español por parte de las Fuerzas de Defensa israelíes asegurando que ella había estado "en controles de tráfico" en los que ha estado "más tiempo retenida". Por su parte, el PP echa balones fuera y culpa al Gobierno, que "no tenía información de lo que había sucedido".

Tanta fue la polémica generada que sus palabras llevaron al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para protestar ante lo sucedido. Le exige "pedir disculpas, en primer lugar, a ese soldado, a la familia de ese soldado" y aseguró que lo ocurrido le pareció "una vergüenza".

Mientras, en el Partido Popular siguen intentando restarle importancia. Por su parte, Cuca Gamarra ha expuesto que "este tema ya no da más de sí", pero ni la protagonista de la polémica ha rectificado ni nadie en la formación la ha rebatido.

"Sabemos de su compromiso personal con los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha agregado Gamarra en defensa de la portavoz, cuyo partido prosigue amparándola.

Asimismo, Noelia Núñez, se unía y sacaba la cara a Muñoz en laSexta Xplica: "Creo que lo que dijo es en lo que se debería poner el foco que es que ningún grupo parlamentario tenía información de lo que había sucedido. Es curioso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, salga a hablar del incidente después de las declaraciones de Ester Muñoz y no se haga una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para informar de lo sucedido".

"En ningún momento anterior a esa comparecencia la ministra dijo que había sucedido atisbo alguno de violencia en esa retención", recalcó la colaboradora. Posteriormente, el Gobierno explicó que sí la hubo.

Igualmente, Núñez quiso dejar claro que el PP "defiende a todos los soldados en Oriente Medio": "Tanto es así que fue el PP el que llevó al Congreso el estatuto jurídico del soldado y precisamente se buscaba reforzar la seguridad jurídica de los soldados en Líbano. ¿Qué hizo el PSOE? Votar en contra".

"Yo entiendo que el Partido Socialista, el Gobierno, está pasando por una semana complicada y tiene que rebuscar y agarrarse a cualquier cosa", añadió, atacando al Gobierno por exigir la rectificación de un comentario que les averguenza, tal y como afirmó Albares.

Eso sí, este comentario no ha sorprendido demasiado en las filas socialistas. La socialista Enma López también estuvo presente en laSexta Xplica, donde argumentó que lo que ve "es la frivolidad habitual del Partido Popular": "No sois capaces de pedir perdón porque la arrogancia os pierde".

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