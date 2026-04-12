El conservador Péter Magyar arrasa a Orbán en Hungría: obtiene la supermayoría duplicando en votos al ultraderechista

¿Por qué es importante? El partido del ultraderechista Viktor Orbán quedaría como segunda fuerza política con 56 asientos, mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 escaños.

Vuelco en las elecciones presidenciales de Hungría. El conservador Péter Magyar, del partido opositor Tisza, se ha impuesto por supermayoría en unos comicios con participación récord del 78,8% al ultraderechista Viktor Orbán, que dejará la presidencia tras 16 años en el poder.

El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad que lidera Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlará 135 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 31,03% del escrutinio de los votos a listas de partidos, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Los datos publicados por la Oficina Nacinoal Electoral sitúan al partido Fidesz del primer ministro Orbán como segunda fuerza política con 56 asientos, mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 8 escaños. En datos porcentuales, Tisza habría recibido el 50,35% de votos; Fidesz, el 41,03%, y Nuestra Patria, un 6,13% del apoyo.

Los dos partidos más votados han asegurado que han recibido numerosas denuncias de fraude electoral, por lo que la investigación podría retrasar el proceso y por tanto la publicación de los resultados definitivos. Además se debe contabilizar a los húngaros con derecho a voto residentes en el extranjero, por lo que si el resultado es ajustado podría tardarse una semana en saber qué partido ha ganado las elecciones.

Lo que está claro es el los húngaros, con su voto, han dado un vuelco político. Orbán es una figura respetada tanto en Estados Unidos como en Rusia, pero díscola a ojos de la Unión Europea. Una situación que podría cambiar con su derrota y de la que ya se ha hecho eco la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen: "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Juntos, somos más fuertes. Un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece".

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