Pedro Sánchez y Begoña Gómez visitan el Palacio de Verano y un 'hutong' en Pekín en la previa de la cumbre con Xi Jinping

Los detalles Aunque su visita oficial comienza este lunes, el presidente del Gobierno y su mujer han aprovechado el domingo para visitar varios sitios turísticos del gigante asiático.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se encuentran de visita en China, donde el presidente del Gobierno español tiene una agenda oficial que incluye reuniones con el presidente chino Xi Jinping. Antes del inicio de las actividades oficiales, Sánchez y Gómez aprovecharon para visitar sitios turísticos como el Palacio de Verano y los tradicionales 'hutong'. Esta visita, la cuarta de Sánchez a China, ha sido catalogada como un viaje oficial, lo que implica un trato preferente. Durante su estancia, Sánchez pronunciará una conferencia en la Universidad de Tsinghua y visitará la Academia China de Ciencias, donde recibirá una cátedra honoraria. El objetivo del viaje es fortalecer los lazos bilaterales en ciencia y tecnología, además de abordar temas económicos y geopolíticos, como la guerra de Irán y las relaciones comerciales entre España y China. También se buscará atraer inversiones chinas a España y facilitar el acceso de empresas españolas al mercado chino.

Pedro Sánchez y Begoña Gómezestán de visita en China. Este lunes se inicia su agenda oficial que le llevará, entre otras cosas, a reunirse con el su homólogo chino Xi Jinping, pero el presidente del Gobierno y su mujer han aprovechado el domingo para visitar varios sitios turísticos del gigante asiático.

El líder del Ejecutivo ha acudido este domingo el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de la ciudad, que es monumento Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue captado en vídeo por ciudadanos que se encontraban en ese lugar.

En las imágenes, que no han sido distribuidas por Moncloa al tratarse de su agenda privada, el presidente aparece junto a su mujer y parte de su equipo de Presidencia del Gobierno, acompañados por un guía y miembros de seguridad de China. Con gafas de sol y atuendo informal, ha paseado por los jardines del recinto al lado de un gran lago artificial.

Antes, poco después de aterrizar en la capital china, Sánchez y Gómez hicieron otra visita turística a un barrio tradicional, los llamados 'hutong', construcciones de baja altura que han ido desapareciendo para dejar paso a edificios más modernos. También estuvieron en la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, un monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años.

Se trata de la cuarta visita de Sánchez a Xi en cuatro años, aunque por primera vez las autoridades chinas le han dado categoría de viaje oficial, lo que supone un trato preferente, reservado solo a grandes líderes.

Agenda oficial

Ya este lunes 13 de abril y en agencia oficial, Sánchez pronunciará una conferencia en la Universidad de Tsinghua ante un auditorio de estudiantes de la Escuela de Economía y Gestión, de Ciencias Sociales, de Relaciones Internacionales y del Departamento de Lenguas y Estudios Extranjeros y se reunirá con expertos en relaciones internacionales.

A continuación visitará la Academia China de Ciencias (CAS) donde visitará una exposición sobre los proyectos y las colaboraciones más destacadas entre España y China en el ámbito científico y tencológico.

Ambos países cooperan de forma estable en la investigación en astronomía, en concreto trabajan juntos en la misión espacial científica Smile, que estudia la interacción entre el sol y la tierra y otros proyectos sobre aceleradores de partículas, ciencias marinas, agricultura y alimentación.

La Universidad de la Academia China de las Ciencias (UCAS) entregará al jefe del Ejecutivo español una cátedra honoraria, una distinción que han recibido anteriormente tres premios Nobel: Paul Nurse, David Gross y Samuel Ting, según indican desde Moncloa.

El Gobierno pretende que este viaje sirva para aumentar los lazos bilaterales en el ámbito científico y universitario, a pesar de que el foco principal estará puesto en la economía y en la situación geopolítica. En plena guerra de Irán y con las negociaciones de paz con Estados Unidos estancadas, Sánchez abordará la situación con Xi y espera que este se involucre a para conseguir un acuerdo de paz.

Además, igual que en visitas anteriores, Sánchez tratará de atraer inversiones a España --que requieren el visto bueno del Gobierno de Xi--, abrir camino para que empresas españolas puedan hacer negocios en el siempre complicado mercado chino y reducir así un déficit comercial que continúa aumentando a favor del gigante asiático.

También el lunes, Sánchez visitará el parque científico tecnológico de Xiaomi, una de las mayores empresas a nivel mundial de su sector y mantendrá un encuentro con su CEO, Lei Jun, junto a quien recorrerá la sala de exposiciones donde se exhiben productos de la marca de automoción, telefonía móvil y domótica.

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