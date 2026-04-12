Barbacid asegura que la corrupción llegó al CNIO a la vez que su sucesora y niega que se hayan desviado 25 millones de euros

¿Qué ha dicho? En sus palabras, asegura que todo es parte de una trama interna orquestada por su reemplazo, a quien ha acusado de llevar a cabo contrataciones irregulares.

Mariano Barbacid, en una entrevista con 'ABC', denuncia que la corrupción llegó al CNIO junto con su sucesora, a quien acusa de orquestar una trama interna y de realizar contrataciones irregulares. Barbacid niega el desvío de 25 millones de euros destinados a la investigación contra el cáncer, afirmando que es un ataque personal. Señala que María Blasco, su sucesora, actúa por envidia, especialmente por su proyecto de triple terapia para pacientes. Aunque no tiene pruebas de corrupción contra Juan Arroyo, su excolaborador, Barbacid afirma que si se demuestra, pondrá fin a su amistad.

Mariano Barbacid ha concedido una entrevista en 'ABC' en la que asegura que la corrupción llegó al CNIO a la par que lo su sucesora en la dirección. En ese sentido, ha negado que se hayan desviado 25 millones de euros procedentes de la investigación contra el cáncer y que todo es parte de una trama interna orquestada por su reemplazo, a la que acusa de haber llevado a cabo contrataciones irregulares.

"Todo esto se trata de un ataque personal. O más bien de dos ataques personales. Uno ya está ejecutado, que ha sido echar a Juan Arroyo y a su equipo en el que se incluye a José Ignacio Fernández Vera y a Laura Muñoz, persona objeto del acoso", explica.

En ese sentido, afirma que van a por él "por envidia" y habla de "acusaciones grotescas": "Soy el siguiente para María Blasco. Esta señora me tiene una envidia que no puede con ella y por eso entronca el tema del proyecto de llevar la triple terapia a pacientes. No puede aguantar que salga en todos los periódicos".

"Sabemos que el cáncer en ratones se ha curado ya muchas veces. No lancemos campanas al vuelo, pero ahora existe una combinación de tres inhibidores que veremos si también funcionan en ratones. Eso es lo que ella no soporta", explica.

Sobre la corrupción, dice no tener "ninguna evidencia sobre Juan Arroyo": "He trabajado con él durante ocho años y soy su amigo. No obstante, si Anticorrupción demuestra algo me lo tendré que creer y hablar con él para decirle que si ha robado 25 millones nuestra amistad se acabó".

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