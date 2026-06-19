Ahora

Caso Plus Ultra

Sin documentación y con el rey de Arabia Saudí fallecido: las grietas de la última versión sobre el origen de las joyas de Zapatero

Los detalles La analista Pilar Velasco ha señalado en Más Vale Tarde que si Zapatero era presidente al recibir las joyas, el posible delito habría prescrito.

El rey Abdalá de Arabia Saudí y José Luis Rodríguez Zapatero en 2007
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las joyas halladas en la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero están dando mucho de qué hablar, sobre todo porque él no ha dado aún una explicación sobre su origen. Se negó a declarar al respecto en la Audiencia Nacional y le dijo al juez Calama que en unos diez días reuniría la documentación sobre las mismas.

La última versión que se ha planteado al respecto es que las trajo a España el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. Sin embargo, esta explicación tiene tres grietas.

En primer lugar, se sabe que de esa visita, Zapatero entregó a Patrimonio Nacional dos relojes con esmeraldas verdes con los que el saudí le obsequió. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? ¿Devolvió unos regalos y otros se los quedó?

La segunda es que su portavoz, Luis Arroyo, negó en público que las joyas fueran de Arabia Saudí. Por último, el propio entorno de Zapatero también lo negó.

El delito habría prescrito

No obstante, ese mismo entorno ha dado varias versiones a lo largo de estas semanas y la del rey Abdalá es la última. Al respecto, la analista Pilar Velasco ha apuntado en Más Vale Tarde que "Abdalá está fallecido, entonces no puedes contrastar y documentación todavía no hay".

MVT VELASCO
Pilar Velasco, sobre la última explicación del origen de las joyas de Zapatero: "Si era presidente cuando las recibió, el delito habría prescrito"

Asimismo, ha apuntado que se llegó a decir desde el entorno del socialista que no era presidente cuando recibió esas joyas "que tampoco recordaba muy bien".

La periodista de investigación ha señalado que "ahora parece que sí" se acuerda porque "en la vía penal, si era presidente del Gobierno, habría prescrito" el delito. Cabe recordar que Zapatero está imputado por posible delito fiscal y de contrabando a raíz del hallazgo de las joyas.

"De todas las versiones que se han dado desde su entorno, a día de hoy no sabemos cuál es la cierta", ha esgrimido Velasco.

En caso de que fuera un regalo del rey saudí, su visita tuvo lugar en 2007, dos años después de que Zapatero aprobara el Código de Buen Gobierno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero, una defensa preparada durante 29 días que no convenció y hasta enfadó al juez Calama: "Yo no soy una madre abadesa"
  2. MÁR lo vuelve a hacer: lanza un bulo para desviar la atención sobre el caso de González Amador
  3. EEUU anuncia un alto el fuego entre Israel y Hizbulá que entra en vigor este mismo viernes
  4. El PP esquiva el veto de la Mesa y el Congreso votará para exigirle a Sánchez una cuestión de confianza
  5. Hallados muertos un padre de 50 años y su hija de 20 en una vivienda de Gerena (Sevilla)
  6. El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023