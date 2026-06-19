Sin documentación y con el rey de Arabia Saudí fallecido: las grietas de la última versión sobre el origen de las joyas de Zapatero

Los detalles La analista Pilar Velasco ha señalado en Más Vale Tarde que si Zapatero era presidente al recibir las joyas, el posible delito habría prescrito.

Las joyas encontradas en la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han generado polémica debido a la falta de una explicación clara sobre su origen. Zapatero se negó a declarar en la Audiencia Nacional, prometiendo presentar documentación en diez días. Se especula que las joyas podrían haber sido un regalo del difunto rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, aunque esta versión presenta inconsistencias. Zapatero entregó a Patrimonio Nacional dos relojes regalados por el rey saudí, pero su portavoz y su entorno han negado que las joyas provengan de Arabia Saudí. Zapatero está imputado por posible delito fiscal y de contrabando, aunque el delito podría haber prescrito si fue presidente al recibirlas.

Las joyas halladas en la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero están dando mucho de qué hablar, sobre todo porque él no ha dado aún una explicación sobre su origen. Se negó a declarar al respecto en la Audiencia Nacional y le dijo al juez Calama que en unos diez días reuniría la documentación sobre las mismas.

La última versión que se ha planteado al respecto es que las trajo a España el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. Sin embargo, esta explicación tiene tres grietas.

En primer lugar, se sabe que de esa visita, Zapatero entregó a Patrimonio Nacional dos relojes con esmeraldas verdes con los que el saudí le obsequió. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? ¿Devolvió unos regalos y otros se los quedó?

La segunda es que su portavoz, Luis Arroyo, negó en público que las joyas fueran de Arabia Saudí. Por último, el propio entorno de Zapatero también lo negó.

El delito habría prescrito

No obstante, ese mismo entorno ha dado varias versiones a lo largo de estas semanas y la del rey Abdalá es la última. Al respecto, la analista Pilar Velasco ha apuntado en Más Vale Tarde que "Abdalá está fallecido, entonces no puedes contrastar y documentación todavía no hay".

Pilar Velasco, sobre la última explicación del origen de las joyas de Zapatero: "Si era presidente cuando las recibió, el delito habría prescrito"

Asimismo, ha apuntado que se llegó a decir desde el entorno del socialista que no era presidente cuando recibió esas joyas "que tampoco recordaba muy bien".

La periodista de investigación ha señalado que "ahora parece que sí" se acuerda porque "en la vía penal, si era presidente del Gobierno, habría prescrito" el delito. Cabe recordar que Zapatero está imputado por posible delito fiscal y de contrabando a raíz del hallazgo de las joyas.

"De todas las versiones que se han dado desde su entorno, a día de hoy no sabemos cuál es la cierta", ha esgrimido Velasco.

En caso de que fuera un regalo del rey saudí, su visita tuvo lugar en 2007, dos años después de que Zapatero aprobara el Código de Buen Gobierno.

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