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Ni por su amigo Julito ni por las "dichosas joyas": lo que Zapatero evitó responder en su declaración ante el juez Calama

Los detalles laSexta ha tenido acceso a la declaración del expresidente del Gobierno ante el juez de la Audiencia Nacional y, sobre las joyas, dijo: "No, no quiero prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

laSexta accede a los audios de la declaración de Zapatero ante el juez Calama: "No hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra y eso es incuestionable"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no resolvió en su declaración las dudas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y es que hubo mucha desmemoria. Zapatero evitó responder sobre su amigo Julio Martínez Martínez (Julito) y las "dichosas joyas" —así lo dijo el propio Calama— que fueron halladas en una caja fuerte de su despacho.

Julito es amigo de Zapatero, según reconoció en la declaración, y desde 2011 mantienen un cierto trato, según dijo. Sin embargo, sobre el hombre que habría creado todo el entramado, Julito, el juez le preguntó: "¿Mantiene usted actualmente relación con él?". Quiere contestar, y Zapatero, sabedor de que esa respuesta puede tener implicaciones judiciales, le responde esto: "No contesto".

Silencio y no contesta. Julito es, precisamente, la vinculación con Plus Ultra, la clave de la trama. El expresidente dijo, además, no acordarse de la comida con su amigo y supuesto testaferro en la que habrían maquinado la offshore de Dubái. Tampoco haber viajado con Julito a Emiratos. Además, sufrió lagunas sobre sus informes para Análisis Relevante. Primero, que eran para empresas concretas, luego trabajos genéricos. Zapatero, de pronto, no se acordó de muchas cosas.

Las "dichosas joyas"

Y ahora vamos con los joyas, porque es de lo que se lleva hablando toda la semana. Ahí quizás el más interesante ha sido el juez Calama, quien le ha espetado: "Y ahora vamos a hablar de las dichosas joyas". Y le recuerda que, aunque él ha pedido no hablar en ese momento y hacerlo más tarde, el jue está obligado a preguntarle. Ante la insistencia del juez, con las "dichosas joyas", lo que responde Zapatero es: hoy, de joyas, no toca.

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Lo que Zapatero evitó responder en su declaración ante el juez Calama

"Ahora vamos a las dichosas joyas, ya sé, creo que se ha recurrido. Como sabe el recurso no es suspensivo. ¿Sobre esto quiere prestar declaración?", planteó el juez Calama. A lo que el expresidente contestó: "No, no quiero prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

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