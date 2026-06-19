Ni por su amigo Julito ni por las "dichosas joyas": lo que Zapatero evitó responder en su declaración ante el juez Calama

Los detalles laSexta ha tenido acceso a la declaración del expresidente del Gobierno ante el juez de la Audiencia Nacional y, sobre las joyas, dijo: "No, no quiero prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no aclaró las dudas del juez José Luis Calama durante su declaración ante la Audiencia Nacional. Evitó responder sobre su amigo Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, y las "dichosas joyas" halladas en su despacho. Zapatero admitió su amistad con Julito desde 2011, pero se negó a contestar sobre su relación actual, consciente de las implicaciones legales. Además, dijo no recordar reuniones ni viajes a Emiratos con Julito, ni detalles sobre sus informes para Análisis Relevante. Respecto a las joyas, se negó a declarar, alegando un recurso pendiente.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no resolvió en su declaración las dudas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y es que hubo mucha desmemoria. Zapatero evitó responder sobre su amigo Julio Martínez Martínez (Julito) y las "dichosas joyas" —así lo dijo el propio Calama— que fueron halladas en una caja fuerte de su despacho.

Julito es amigo de Zapatero, según reconoció en la declaración, y desde 2011 mantienen un cierto trato, según dijo. Sin embargo, sobre el hombre que habría creado todo el entramado, Julito, el juez le preguntó: "¿Mantiene usted actualmente relación con él?". Quiere contestar, y Zapatero, sabedor de que esa respuesta puede tener implicaciones judiciales, le responde esto: "No contesto".

Silencio y no contesta. Julito es, precisamente, la vinculación con Plus Ultra, la clave de la trama. El expresidente dijo, además, no acordarse de la comida con su amigo y supuesto testaferro en la que habrían maquinado la offshore de Dubái. Tampoco haber viajado con Julito a Emiratos. Además, sufrió lagunas sobre sus informes para Análisis Relevante. Primero, que eran para empresas concretas, luego trabajos genéricos. Zapatero, de pronto, no se acordó de muchas cosas.

Las "dichosas joyas"

Y ahora vamos con los joyas, porque es de lo que se lleva hablando toda la semana. Ahí quizás el más interesante ha sido el juez Calama, quien le ha espetado: "Y ahora vamos a hablar de las dichosas joyas". Y le recuerda que, aunque él ha pedido no hablar en ese momento y hacerlo más tarde, el jue está obligado a preguntarle. Ante la insistencia del juez, con las "dichosas joyas", lo que responde Zapatero es: hoy, de joyas, no toca.

Lo que Zapatero evitó responder en su declaración ante el juez Calama

"Ahora vamos a las dichosas joyas, ya sé, creo que se ha recurrido. Como sabe el recurso no es suspensivo. ¿Sobre esto quiere prestar declaración?", planteó el juez Calama. A lo que el expresidente contestó: "No, no quiero prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

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