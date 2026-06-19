"Pa'lante con el paisano": la divertida canción de Iñaki López sobre el novio de Ayuso

El presentador ha ironizado al inicio de Más Vale Tarde sobre la delicada situación en la que se encuentra Alberto González Amador tras descubrirse que habría facturado al grupo Quirónsalud hasta 4,4 millones de euros en los tres primeros años de su relación con Ayuso.

Este jueves se conoció que Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, habría facturado al grupo Quirónsalud hasta 4,4 millones de euros en solo tres años. Concretamente, entre los años 2021 y 2023, que corresponden con los primeros de su noviazgo.

En un documento judicial al que ha tenido acceso laSexta se informa de la apertura de actuaciones contra Quirónsalud y su filial Quirónprevención. Pues, según se indica, dicha filial habría contratado a las consultoras de calidad de la pareja de Ayuso durante el mismo periodo, por una media de 1,5 millones de euros al año durante ese período.

Ante esta situación, Iñaki López ha ironizado sobre la delicada situación en la que se encuentra el novio de Ayuso tras la aparición de esta información en el marco del juicio por presunto fraude fiscal en el que está envuelto. Su letra en el inicio de Más Vale Tarde reza lo siguiente:

"Cómo factura,

Alberto, vaya locura.

De dónde saca,

pa´tanto como destaca.

Pero el juez dice,

al verlas con este plan,

pa´lante con el paisano,

porque esto ya no es normal".

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