Miguel Ángel Campos, sobre la investigación a la pareja de Ayuso: "La UCO detalla que hay 19 cuentas suyas que va a analizar al dedillo para saber si ha habido un enriquecimiento ilícito"

El periodista Miguel Ángel Campos detalla los últimos informes que hemos conocido sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el vídeo, los detalles.

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ingresó 4,4 millones de euros de Quirón en los tres primeros años de su relación. Según un informe de Hacienda, González Amador habría facturado a Quirón entre los años 2021 y 2023. En concreto, con una cantidad media de unos 1,5 millones cada año.

Tal como explica el periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, "hasta ahora conocíamos lo que había cobrado durante la pandemia y ahora estamos hablando de trabajos postpandemia (...) Estamos hablando ya de la fase, además, en la que Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso son pareja, del 2021 al 2023, rompiendo el cortafuegos que el entorno de Ayuso había establecido de que esos contratos eran de antes de conocerse".

Sin embargo, "esos contratos no solo continuaron, sino que se incrementaron", explica Campos. Por ejemplo, en el año 2022 tenemos 1,8 millones de facturación con el grupo Quirón, "que no olvidemos, es el principal contratista sanitario o filial del principal contratista sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".

Igualmente, en las últimas horas, hemos conocido un nuevo informe de la UCO que señala que la empresa de González Amador carecería de esos medios por los que fue contratado por el grupo Quirón. Según la Guardia Civil, la pareja de Ayuso adquiere esta empresa en diciembre de 2020 y se la compra a la mujer de un alto ejecutivo de Quirón. Entonces esa empresa solo facturaba entre 30.000 y 50.000 euros al año, pero González Amador la compra por 500.000 euros. De este modo, la UCO entiende que podría tratarse de un soborno para obtener más contratos del grupo Quirón.

Igualmente, destaca Campos que esta es una información "muy relevante" porque significa que "la UCO empieza a andar en esta investigación. Es la petición que hizo la UCO para que el juez le autorizara investigar las cuentas y la UCO nos detalla en ese informe que hay 19 cuentas bancarias de Alberto González Amador, y un centenar del resto de investigados, que va a analizar y a estudiar al dedillo para saber si ha habido un enriquecimiento ilícito".

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