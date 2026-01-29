Los obispos Munilla y Sanz vuelven a llevar la contraria al resto de la Iglesia española: critican que la regularización de migrantes es "populista y demagógica"

¿Por qué es importante? Ambos han desoído al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que tras conocerse la decisión señaló que era "un reconocimiento de la dignidad humana". También critican que se les usa como "moneda de cambio".

Los obispos de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y de Oviedo, Jesús Sanz, han criticado el real decreto para regularizar personas migrantes, calificándolo de "populista y demagógico". Ambos prelados expresaron sus opiniones en la red social X, en contraste con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien consideró la medida un reconocimiento de la dignidad humana. Munilla criticó la estrategia gubernamental, comparándola con la subida de pensiones, y destacó la falta de diálogo parlamentario. Sanz, por su parte, abogó por medidas sensatas para gestionar la acogida de inmigrantes, cuestionando la capacidad de asimilación del país.

Los obispos de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y de Oviedo, Jesús Sanz, han criticado el real decreto aprobado este martes para la regularización de personas migrantes, una decisión "populista y demagógica" que utiliza "como moneda de cambio" a los inmigrantes.

Ambos prelados se han pronunciado en sus perfiles de la red social X desoyendo las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien tras conocer la decisión del Gobierno aseguró que esta regularización supone "un reconocimiento de la dignidad humana", aunque afirmó que "quizás" se hacía ahora "porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca".

"Acertijo: ¡Adivina adivinanza!", comienza Munilla en su mensaje para preguntarse seguidamente "¿en qué se parece la subida de las pensiones incluida en el 'decreto ómnibus' a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y Podemos?". Ambas "son estrategias para conseguir otros fines", subraya el obispo de Orihuela-Alicante, que considera que "esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio", según ha recogido 'EFE'.

El tercer argumento que esgrime es que "en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a nuestros jubilados como a la de facilitar la regularización de los inmigrantesque trabajan honradamente entre nosotros, rechazando la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano de la que somos testigos en EEUU".

Para Munilla, al abordar cuestiones de tanta importancia "por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes".

Por su parte, el obispo de Oviedo comienza su mensaje con un versículo del evangelio de Mateo ("Fui extranjero y me acogisteis") y asegurando que "los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida", pero se pregunta: "¿Cuántos podemos asumir?". "Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan", asevera Sanz.

