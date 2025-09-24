El discurso de Mazón: más de siete horas de guiños a la ultraderecha y cero autocrítica por la DANA

Los detalles El president valenciano no dio ni un solo dato sobre qué hizo la tarde de la DANA y, lejos de asumir responsabilidad alguna, insistió en que todo son bulos y un relato falso.

Durante el Debate de Política General en Les Corts, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ofreció un discurso de más de siete horas que dejó a la oposición incrédula. A pesar de las 229 muertes causadas por las riadas de la DANA, Mazón no hizo ninguna autocrítica y, en cambio, calificó las críticas como "un relato artificial e infame", a pesar de que la jueza que investiga la catástrofe ha señalado a su Govern por presunta negligencia. Mazón, además, hizo guiños a Vox, replicando latiguillos de la ultraderecha y defendiendo la caza. También atacó a la izquierda, a ecologistas y a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En la Comunitat Valenciana, la oposición sigue incrédula. No entienden el discurso de Carlos Mazón del martes, una larga intervención de más de siete horas durante el Debate de Política General en Les Corts, en la que, según reprocha el portavoz de Compromís Joan Baldoví, "no contestó a una simple pregunta": dónde estaba "entre las 18:30-18:45" y "hasta que llegó al CECOPI" el día de la DANA.

Ante las 229 muertes que dejaron las riadas, el president de la Generalitat hizo cero autocrítica, cargando, en cambio, con lo que calificó como "la construcción artificial, oportunista e infame de un relato". A pesar de que la jueza que investiga las responsabilidades políticas tras la catástrofe ha ido señalando en sus autos a su Govern por presunta negligencia, él sigue hablando de bulos y presumiendo de gestión.

El portavoz de los socialistas valencianos, José Muñoz, ha lamentado que el dirigente 'popular' "tenía una oportunidad magnífica para haberles pedido perdón [a las víctimas] y haber reconocido sus responsabilidades y, al contrario, lo que hizo fue continuar con su cinismo" y "les insultó en la cara". Sus más de siete horas de comparecencia, de hecho, dejaron la imagen de las víctimas de la DANA marchándose indignadas.

Las víctimas de la DANA abandonan Les Corts tras asegurar Mazón que están "haciendo política" con la tragedia

Un largo discurso donde, además de pasar de puntillas por su responsabilidad el día de la DANA, Mazón decidió meterse en una continua espiral de guiños a Vox, partido al que agradeció su papel desde la tribuna, donde aludió además a "los legados de Charlie Kirk" -el activista trumpista asesinado recientemente en Estados Unidos-, que dijo compartir.

Además, el president valenciano replicó algunos de los latiguillos de la ultraderecha, asegurando que "la izquierda solo administra odio" y cargando también contra ecologistas, hablando de chiringuitos al más puro estilo Vox y también defendiendo la caza, que, dijo, "tiene un papel esencial".

Un Mazón que copia también el modelo de Isabel Díaz Ayuso para meter el diente en la política nacional, aludiendo a la polémica de las pulseras para agresores machistas -"No hemos tenido que comprar pulseras de AliExpress", presumió- y cargando contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sin filtros, recriminando "que alguien dirija una cátedra universitaria sin más acreditación que haber sido contable de prostíbulos".