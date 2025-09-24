Ayuso obvia las críticas de su entorno a la jueza que lleva el caso de su novio y señala a Sánchez: "El cazador cazado"

El contexto laSexta preguntaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que en el caso de que Begoña Gómez ses juzgada lo haga por un jurado popular.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el cazador cazado". Así lo ha manifestado este miércoles en respuesta a una pregunta de laSexta en la que se le pedía una valoración por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que en caso de juzgar a Begoña Gómez sea por un jurado popular.

Una consideración que argumenta en que "todos los casos que cercan al gobierno o a los entornos personales del Gobierno siempre se retransmiten en tiempo real para poner en cuestión todo lo que hacen cada uno de los jueces". Sin embargo, la baronesa 'popular' olvida que este mismo martes subrayó la transitoriedad de la jueza que ha mandado a su pareja, el empresario Alberto González Amador, al banquillo. Como tampoco recuerda que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cuestionó la honestidad de esta misma magistrada el pasado lunes.

De hecho, la presidenta regional ha insistido en que "a nadie de los que estamos aquí nos compete hacer esto": "¿Quienes somos nosotros los que estamos aquí para decir nada?", se ha preguntado en referencia a las críticas a los jueces, a las que, dice, nos hemos acostumbrado con el Ejecutivo de Sánchez. Precisamente, ha destacado que es el Gobierno donde están "los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y se habla en España".

"Podrá escudarse en supuestas causas humanitarias que no le interesan lo más mínimo y que son politizadas, precisamente para estar siempre cambiándonos la tendencia mediática", ha clamado Ayuso, que asegura que Sánchez "solo ha conseguido el apoyo del grupo terrorista Hamás": "Enhorabuena, presidente", ha zanjado. Eso sí, "de poco le va a valer, porque la realidad es tozuda y la justicia sigue implacable, sigue su paso". De nuevo, la 'popular' parece haber olvidado las declaraciones de los suyos en las últimas horas.

Por otro lado, ha considerado "procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno, de una asesora suya y del delegado del Gobierno por la utilización de recursos públicos de la Moncloa (....) es de extrema gravedad", como también lo es "la utilización de la Diputación de Badajoz para crearle un puesto de trabajo al hermano del presidente". De hecho, este martes la Audiencia de Badajoz desestimaba los recursos interpuestos por su defensa contra el auto de procesamiento, dejando a David Sánchez a un paso del banquillo.