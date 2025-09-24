El PP ataca al Gobierno por las pulseras antimaltrato y Montero les recrimina su "hipocresía" con las mujeres por ir con Vox

Choque en la sesión de control por el fallo en las pulseras antimaltrato. Los de Feijóo han ido con todo, pidiendo la dimisión del ministro de Justicia y de la ministra de Igualdad. El PP ha culpado al Gobierno de dejar "abandonadas" a las mujeres víctimas de violencia de género y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular de crear "una alerta social" e "infundada" sobre los fallos en las pulseras antimaltratadores.

"Las mujeres han estado protegidas en todo momento y ustedes con este tema, simple y llanamente, quieren causar una alerta social que vuelve a redoblar el dolor que las mujeres sienten por tener que estar protegidas de sus agresores", ha subrayado Montero, este martes en la sesión de control.

Muñoz ha preguntado a Montero si "sabe lo difícil que es para una mujer denunciar a su agresor por miedo" y ha añadido que "cuando esa mujer denuncia a pesar de sus miedos, de sus dudas, el sistema le falla". "Ha habido mujeres víctimas que creyéndose protegidas por su Gobierno han estado abandonadas", ha asegurado.

Según la diputada del PP, la ministra Ana Redondo "lo sabía" porque "estaba advertida por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía, por las audiencias provinciales" y "lo tapó, primero diciendo que no era cierto" y luego "que habían sido muy pocas, un 1%". "¿Pocas? ¿Casi 50 les parecen pocas?", ha preguntado, al tiempo que ha acusado al PSOE de "insultar" a todos aquellos que les exigieron responsabilidades.

En este sentido, ha afeado al Gobierno que "no asume su responsabilidad" y ha criticado que la ministra de Igualdad "no ha dimitido ni la han cesado".

También le ha reprochado otros hechos del pasado como "la ley del solo sí es sí, que ha sacado agresores sexuales a la calle", la "ley ELA, a la que no han puesto ni un euro en un solo año" o "esas causas humanitarias que cogen y abandonan en función del oportunismo político" como "los saharauis". "Ustedes dicen que están en el lado correcto de la historia. No, están en el lado corrupto e hipócrita de la historia", ha enfatizado.

Por su parte, Montero ha acusado al PP de lanzar "bulos" sobre este tema, y ha afirmado que "las mujeres han estado protegidas en todo momento".

En este sentido, la vicepresidenta primera ha lamentado que "el Partido Popular solo habla de las mujeres cuando se trata de intentar generar una alerta, una alarma infundada" y ha señalado que hicieron lo mismo "con la ley del sí es sí". "Porque ustedes tienen un problema en relación con el feminismo. Ustedes están pactando con un partido político que niega la violencia machista", ha afeado al PP.

Así, ha reprochado al PP que está "anclado en una negación", que "vota en contra de todas las medidas que permiten realmente hacer efectiva la igualdad" como la igualdad salarial, y le ha acusado de intentar "sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad".

Frente a esta "negación", Montero ha pedido al PP que "apoye" al Gobierno cuando lleve al Parlamento la ley de abolición de la prostitución. "Por tanto, veremos quién está a favor de las mujeres", ha zanjado.