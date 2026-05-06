Un miembro de la OMS explica cuál ha podido ser la posible cadena de transmisión que ha provocado el brote de Hantavirus en el crucero

Los detalles Amós García, médico epidemiólogo y miembro permanente para Europa de la OMS, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad: "El riesgo sanitario de que a partir de ese barco se produzca un problema de salud en nuestro medio es prácticamente nulo".

La OMS ha confirmado que la variante del hantavirus que causó las tres muertes en el crucero es 'Andes', una variante del hantavirus que sí puede transmitirse entre personas, aunque, según los expertos, es muy difícil. El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos, especialmente, los ratones ciervo son portadores del hantavirus.

De este modo, la infección en humanos ocurre "cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones", por ejemplo, al "limpiar viviendas, barracas y otros recintos cerrados que han estado desocupados durante largo tiempo". La transmisión entre personas es prácticamente mínima, según los organismos oficiales como la OMS.

Por tanto, ¿cómo se han podido contagiar las personas del crucero? Amós García, médico epidemiólogo y miembro permanente para Europa de la OMS, intenta despejarnos dudas en directo, en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras.

En primer lugar, el epidemiólogo quiere destacar que Canarias "claro que está preparada" para recibir este barco, y lo está, enumera, por varios factores.

"En primer lugar, porque tenemos un sistema sanitario público potente, bien preparado, que ya ha asumido en otras crisis sanitarias y situaciones complicadas", y en segundo lugar, porque "tenemos la capacidad de actuar de manera inmediata sobre un la posibilidad del atraque de un barco que no reviste ningún problema para la salud".

De este modo insiste: "Estamos hablando de una enfermedad que se transmite de manera muy complicada, muy compleja, muy difícil. Por lo tanto, el hecho de que el barco atraque Canarias o en cualquier otro puerto tiene que estar ligado a la posibilidad de que ese ámbito donde se atraque esté razonablemente cercano al lugar donde está en estos momentos el barco para atender los casos que requieren una intervención inmediata, y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que no pasa absolutamente nada".

"El riesgo sanitario de que a partir de ese barco se produzca un problema de salud en nuestro medio es prácticamente nulo", afirma e insiste el experto.

¿Cómo pudieron haberse contagiado los afectados por hantavirus del crucero?

A continuación, García confirma que efectivamente la variante que ha producido la muerte de las tres personas del crucero afectadas por el hantavirus ha sido la llamada variante Andes: "Era lo razonable, porque es la única variante en la que se ha demostrado una transmisión interhumana en casos muy raros". Y más, teniendo en cuenta la información que nos está llegando de los afectados.

Así, el epideiólogo expone una hipótesis probable de cómo ha podido ser el contagio. "Teniendo en cuenta que el barco estuvo en Argentina y, concretamente, en zonas de aventura donde hay endemia de hantavirus, es razonable pensar que allí se pudieron afectar uno o varios miembros del barco", explica.

Y después, "en el contexto del viaje por el mar, se ha producido una transmisión entre personas, pero entre personas que estuvieran en contacto muy estrecho, muy directo entre ellas. Por ejemplo, una pareja, como así se ha dado el caso que convivían en el mismo aeropuerto o como en el caso del médico".

Como el cuadro clínico que tiene esta enfermedad es "muy inespecífico", detalla el profesional, esto es, es similar a una gripe, "si el médico del barco atendió en un cuadro inicial a estos pacientes, sin las precauciones de asepsia que debía tener y por la maniobra exploratoria, es bastante razonable pensar que, en ese caso, se pudiera haber producido una transmisión interhumana".

Por último, García quiere mandar un mensaje de tranquilidad a la población ya que tenemos en la memoria reciente el drama del coronavirus, pero "el hantavirus no se transmite de una manera fácil. Tiene que haber una relación y un contacto muy estrecho e intenso con alguien que tenga el hantavirus, y en ambientes prácticamente cerrados, poco ventilados", recalca y concluye García.

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