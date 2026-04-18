Sheinbaum oficializa las buenas relaciones diplomáticas con España: "No hay crisis ni nunca la ha habido"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum hace declaraciones a los medios a su llegada este sábado a la Cumbre 'En defensa de la democracia'.

Los detalles La presidenta mexicana, a su llegada a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, ha destacado la importancia del reconocimiento de los pueblos originarios de su país natal: "Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, enfocada en la defensa de la democracia. Durante su llegada, afirmó que no existe una crisis diplomática entre México y España, desmintiendo rumores al respecto. El encuentro reúne a líderes de Europa y América, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La cumbre busca fortalecer alianzas progresistas y promover la justicia social. Sheinbaum destacó la importancia de reconocer a los pueblos originarios en México y reafirmó su compromiso con la democracia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una de las líderes que han viajado hasta Barcelona para asistir a la cumbre de líderes progresistas centrada en la defensa de la democracia. Durante su llegada a la primera reunión este sábado, ha asegurado que "no hay crisis diplomática" entre su país y España y que, de hecho, "nunca ha habido" una situación de este tipo entre ambas naciones, zanjando así de una vez todo rumor.

El encuentro reúne a dirigentes de Europa y América en un momento marcado por tensiones geopolíticas y el auge de discursos polarizadores en distintas regiones del mundo. En este foro también están presentes figuras destacadas como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anfitrión del encuentro.

Así, la cumbre busca reforzar alianzas entre gobiernos progresistas y promover políticas orientadas a la justicia social, la igualdad y el fortalecimiento institucional. En este contexto, la mandataria mexicana quiso restar importancia a los rumores sobre un posible deterioro de las relaciones bilaterales con España, subrayando que no existe una crisis diplomática entre ambos países: "No hay crisis diplomática, nunca ha habido".

Sus palabras llegan en un momento en el que, en los últimos años, han surgido debates puntuales sobre cuestiones históricas y políticas entre México y España, aunque sin derivar en una ruptura formal de relaciones. Además, Sheinbaum aprovechó su intervención para destacar la importancia del reconocimiento de los pueblos originarios en México.

"Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", afirmó, en línea con una de las prioridades de su agenda política. La mandataria expresó su satisfacción por estar en Barcelona "defendiendo siempre la democracia" y recordó la célebre frase del presidente estadounidense Abraham Lincoln sobre que la democracia "es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo".

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