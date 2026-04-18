Ahora

En la cumbre de progresistas

Sheinbaum oficializa las buenas relaciones diplomáticas con España: "No hay crisis ni nunca la ha habido"

Los detalles La presidenta mexicana, a su llegada a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, ha destacado la importancia del reconocimiento de los pueblos originarios de su país natal: "Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum hace declaraciones a los medios a su llegada este sábado a la Cumbre 'En defensa de la democracia'.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum hace declaraciones a los medios a su llegada este sábado a la Cumbre 'En defensa de la democracia'.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una de las líderes que han viajado hasta Barcelona para asistir a la cumbre de líderes progresistas centrada en la defensa de la democracia. Durante su llegada a la primera reunión este sábado, ha asegurado que "no hay crisis diplomática" entre su país y España y que, de hecho, "nunca ha habido" una situación de este tipo entre ambas naciones, zanjando así de una vez todo rumor.

El encuentro reúne a dirigentes de Europa y América en un momento marcado por tensiones geopolíticas y el auge de discursos polarizadores en distintas regiones del mundo. En este foro también están presentes figuras destacadas como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anfitrión del encuentro.

Así, la cumbre busca reforzar alianzas entre gobiernos progresistas y promover políticas orientadas a la justicia social, la igualdad y el fortalecimiento institucional. En este contexto, la mandataria mexicana quiso restar importancia a los rumores sobre un posible deterioro de las relaciones bilaterales con España, subrayando que no existe una crisis diplomática entre ambos países: "No hay crisis diplomática, nunca ha habido".

Sus palabras llegan en un momento en el que, en los últimos años, han surgido debates puntuales sobre cuestiones históricas y políticas entre México y España, aunque sin derivar en una ruptura formal de relaciones. Además, Sheinbaum aprovechó su intervención para destacar la importancia del reconocimiento de los pueblos originarios en México.

"Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", afirmó, en línea con una de las prioridades de su agenda política. La mandataria expresó su satisfacción por estar en Barcelona "defendiendo siempre la democracia" y recordó la célebre frase del presidente estadounidense Abraham Lincoln sobre que la democracia "es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cumbre progresista en Barcelona, en directo | Sheinbaum asegura que "nunca ha habido crisis diplomática" entre México y España
  2. Trump mueve ficha y amenaza con no prorrogar el alto al fuego si no hay acuerdo antes del miércoles
  3. El pacto PP-Vox en Extremadura logra lo imposible: el Gobierno y Ayuso ven "ilegal" el principio de "prioridad nacional" mientras Feijóo aún calla
  4. La vivienda pública como negocio: ¿se ha especulado con los pisos protegidos de Alicante?
  5. De su primera condena a ser un depredador sexual de por vida: la investigación periodística que destapó el caso Epstein
  6. Una viuda instigadora y un amante asesino: el crimen de Puerto Lumbreras (Murcia) que casi pasa como muerte natural