La Diputación de Valencia inicia el proceso para blindar la plaza de la pareja de Pérez Llorca: cobrará 52.000 euros al año en un cargo elegido a dedo

Entre líneas La ministra Diana Morant ironiza con el nombramiento y expone que "ya sabemos a qué se refería el PP cuando hablaba de arraigo".

La Diputación de Valencia ha iniciado el proceso para consolidar el puesto de secretaria de dirección ocupado por Vanesa Soler, pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El trámite comenzó el 5 de marzo, poco después de aprobarse su comisión de servicio. Un decreto del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, detalla el proceso de provisión del puesto y quiénes evaluarán el mismo. Soler, funcionaria en Finestrat, ocupará un cargo de libre designación por al menos seis meses, con un salario de 52.000 euros anuales. Esto ha suscitado críticas del grupo socialista y del Gobierno, que acusan de enchufismo. El president valenciano defiende la legalidad del nombramiento y la Diputación asegura que es un procedimiento habitual.

La Diputación de Valencia ha iniciado el proceso para consolidar el puesto de secretaria de dirección que ocupa Vanesa Soler, pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Según ha informado 'El Confidencial', la Diputación empezó los trámites para asegurarle la plaza el pasado cinco de marzo, apenas unos días después de aprobarse la comisión de servicio para Soler.

Este martes, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado un decreto firmado por Vicente Mompó, presidente de la institución, en el que expone el proceso de provisión del puesto de trabajo de Soler y otro de la misma categoría. Asimismo, concreta quiénes formarán parte de la comisión de valoración encargada de juzgar el proceso.

Soler es funcionaria de carrera en el municipio alicantino de Finestrat. Sin embargo, esta plaza es de libre designación y durará al menos seis meses.

Según se expuso en el decreto que formalizaba la comisión de servicio, la pareja del president valenciano "es la persona idónea, atendida su experiencia profesional y adecuada justificación" y su nombramiento se producía por "urgente necesidad".

Críticas desde el Gobierno

La designación ha sido recibida con críticas por parte del grupo socialista en la Diputación, que también rechazó el aumento de sueldo que implicaba, ya que Soler tendrá un salario de 52.000 euros brutos anuales, muy por encima de los menos de 26.000 que percibía en Finestrat.

El rechazo ha llegado hasta el Gobierno. "Ya sabemos a qué se refería el PP cuando hablaba de arraigo… Al familiar y al de Pérez Llorca enchufando a su mujer con sueldo público", ha comentado la ministra de Ciencia, Diana Morant, en X.

La Diputación se defiende

Por su parte, el president valenciano ha negado que se trate de enchufismo y ha defendido la legalidad del nombramiento. Asimismo, la Diputación ha defendido que "no estamos ante ningún procedimiento excepcional, sino ante una forma de actuar plenamente asentada en la Administración".

"En los puestos de libre designación, la cobertura inicial se realiza mediante una comisión de servicios de carácter temporal —habitualmente de seis meses— que permite asegurar la continuidad desde el primer momento. (...) Este esquema no es casual: responde a una lógica de buena gestión. Se evita cualquier vacío en la prestación del servicio y se garantiza que, llegado el final del periodo transitorio, el puesto ya esté encauzado para su cobertura estable", reza un comunicado, al que ha accedido laSexta.

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