El último auto de Peinado antes de jubilarse: rechaza anular la audiencia preliminar de Begoña Gómez porque retrasarla afectaba al "deber de celeridad"

El contexto El magistrado, que dictó este auto el pasado viernes antes de jubilarse, coincide con la Fiscalía en que la ausencia de la investigada en la audiencia preliminar no conlleva "la causación de una indefensión real y efectiva a efectos del artículo 24 Constitución Española".

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado anular la audiencia preliminar que envió a juicio a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, argumentando que la presencia de la investigada no es obligatoria para este trámite. Peinado, que emitió este auto antes de jubilarse, coincidió con la Fiscalía en que la ausencia no implica indefensión según la Constitución. Además, subrayó que retrasar la audiencia más allá del 28 de septiembre de 2026 violaría el deber de celeridad. Peinado, tras una carrera polémica, investigó y envió a juicio a la esposa del presidente del Gobierno antes de retirarse.

El juez Juan Carlos Peinado rechaza anular la audiencia preliminar tras la que envió al banquillo de los acusados a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, al entender que "la presencia de la investigada no es imperativa" para la celebración de este trámite.

El magistrado, que dictó este auto el pasado viernes antes de jubilarse, rechaza el recurso de la defensa de Álvarez y coincide con la Fiscalía en que la ausencia de la investigada en la audiencia preliminar no conlleva "la causación de una indefensión real y efectiva a efectos del artículo 24 Constitución Española".

En este sentido, apunta que señalar la audiencia preliminar para una fecha posterior al día 28 de septiembre de 2026 habría vulnerado "el deber de celeridad" que resulta del art. 30.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Jurado, que en su párrafo 1º señala que, "una vez presentado el escrito de calificación de la defensa, el juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que estén pendientes de practicarse las diligencias de investigación solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes".

Peinado ha colgado la toga tras cumplir 72 años este domingo. Lo hace tras una carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular, hace apenas cuatro días, a la mujer del presidente del Gobierno.

Los últimos autos del polémico Peinado

El pasado viernes fue el último día que el juez Peinado acudió al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, después de tres días de permiso que disfrutó nada más dictar su última gran decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

La caótica fase de instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez: de sus sospechas "inverosímiles" a comparar a Sánchez con Fernando VII

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso con conductas "más propias de regímenes absolutistas" y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

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