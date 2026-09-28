El delegado en Ceuta pidió refuerzos al Gobierno una semana antes de la entrada masiva

Los detalles Miembros del PSOE ceutí también solicitaron ayuda días antes: "Esto no es lo de todos los veranos".

Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, propuso al Ministerio del Interior una reforma de la Ley de Extranjería una semana antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, según 'El País'. El 16 de julio, Pérez Triano contactó con Interior tras la sentencia del Supremo que prohibía las devoluciones en caliente, coincidiendo con el intento de entrada de más de 700 personas desde Marruecos. Ocho días después, el 24, solicitó refuerzos al Ministerio de Política Territorial mediante un informe que detallaba las necesidades en Ceuta. A pesar de las acciones tomadas, miembros del PSOE ceutí pidieron ayuda a Ferraz los días 28 y 29 de julio debido a la situación insostenible y desbordada, destacando que no era un verano habitual. El 29 de julio, 468 personas lograron entrar, intensificando las peticiones de ayuda antes de una nueva entrada masiva.

Miguel Ángel Pérez Triano, el delegado del Gobierno en Ceuta, propuso una reforma de la Ley de Extranjería al Ministerio de Interior algo más de una semana antes de que se produjera la entrada masiva en la ciudad autónoma, según avanza 'El País'.

El citado medio recoge que Pérez Triano contactó con Interior el 16 de julio, una semana después de la sentencia del Supremo que prohibía las devoluciones en caliente, el mismo día en el que más de 700 personas intentaron entrar a nado desde Marruecos. Interior, según cita 'El País', reconoce que esa comunicación llegó, pero matizan que la tramitación de una modificación requiere de un "largo periodo".

Ocho días después, el 24, Pérez Triano volvió a pedir refuerzos, pero esta vez lo hizo a través de una comunicación al Ministerio de Política Territorial. La misma consistía en un "informe de valoración" en el que se contaban las necesidades que existían en la ciudad autónoma a la que más de un centenar de migrantes ya había conseguido llegar.

Interior sostiene que se actuó en consecuencia desde el día de la sentencia del Supremo, pero aún así miembros del PSOE ceutí pidieron ayuda a Ferraz los días 28 y 29 de julio. "La situación es insostenible. Estamos desbordados. Desde la Delegación se mantiene contacto con el Gobierno, pero necesitamos apoyo y ayuda. La situación es muy preocupante. No sé si desde Ferraz se puede plantear la situación. Esto no es lo de todos los veranos. Esto no es lo de todos los años. Hemos perdido la cuenta ya", se escribió por WhatsApp a interlocutores de Madrid.

El día de ese mensaje, el 29, entraron a Ceuta 468 personas, que no fueron todas las que lo intentaron. Por ello, insistieron en sus peticiones el día antes de que acabara produciéndose la entrada masiva.

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