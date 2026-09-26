Operativo policial para filiar a menores migrantes que se encuentran en las playas de Ceuta

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta

Los detalles El objetivo es trasladar a los niños a dependencias policiales para proceder a su identificación y que puedan ocupar algunas de las plazas habilitadas por el Gobierno ceutí.

La Policía Nacional de Ceuta llevó a cabo un operativo especial en la playa de El Trampolín para identificar a menores que esperan plazas en centros habilitados por el Gobierno ceutí. La operación se centró en la zona del Trampolín y la Fábrica del Guano, donde los agentes trasladaron a los menores a dependencias policiales para su filiación. Los niños, que permanecen en las calles, fueron transportados en autobuses y vehículos policiales para agilizar el proceso. El ministro Ángel Víctor Torres destacó la importancia del reagrupamiento familiar y mencionó que 2.383 menores han sido identificados en Ceuta.

La Policía Nacional de Ceuta ha realizado este sábado un operativo especial en las inmediaciones de la playa de El Trampolín para poder filiar a los menores que permanecen en este lugar a la espera de poder ocupar algunas de las plazas que ha habilitado el Gobierno ceutí.

En concreto, la operación se ha centrado en la zona del Trampolín y la Fábrica del Guano, donde los agentes han desplegado un operativo para comprobar la presencia de menores en este lugar y trasladarlos hasta las dependencias policiales, con el objetivo de proceder allí a las labores de identificación, necesarias para que los niños puedan ocupar alguno de los espacios preparados por el Gobierno autonómico, que es el que tiene las competencias.

En estos momentos, los niños permanecen en las calles, y, ante esta situación, se ha querido agilizar el proceso de filiación obligatorio para que puedan entrar en estos centros habilitados. Así, los menores han sido trasladados en un autobús municipal desplegado para tal fin, así como también en vehículos policiales para acelerar el proceso.

Este jueves, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apeló en Ceuta a la "rigurosidad" de los partidos políticos para que "no engañen ni mientan" sobre los migrantes, ya que no se puede devolver a todos los que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Según Torres, hasta ahora se ha conseguido filiar a 2.383 menores en la ciudad autónoma y destacó que la prioridad es el reagrupamiento familiar. Por el momento, 54 menores con familias en la Península ya hayan salido de Ceuta y se ha reubicado a otros 118 menores de los que entraron el 30 de julio.

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