Un detenido y 11 identificados por el ataque al coche de la diputada de Ceuta YA, Julia Ferreras: "No le deseo a nadie lo que vivimos"

¿Qué ha dicho? "Llevamos semanas asistiendo a ataques sistemáticos a la comunidad musulmana de Ceuta. Se está señalando y criminalizando a la comunidad musulmana de nuestra ciudad, poniendo en tela de juicio constantemente su españolidad o su sentimiento de españolidad", afirma y critica la diputada ceutí en una entrevista en Más Vale Tarde.

Ya hay 11 identificados y un detenido por el ataque al coche de una diputada de Ceuta YA, Julia Ferreras. El pasado 20 de septiembre, la diputada vio como el vehículo en el que se desplazaba tras visitar el puerto de la ciudad autónoma era atacado por manifestantes que le lanzaron huevos y piedras, al ser confundido con una ONG navarra que iba a ayudar a los migrantes

El coche fue atacado por este grupo de personas de una forma absolutamente brutal y el vehículo tuvo que ser protegido por la policía. Aún así, recibió numerosos golpes. "Si la policía no hubiera estado presente, igual estaríamos hablando ahora mismo de males mayores", afirma el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López. Entre los detenidos no hay nadie vinculado a la extrema derecha, son todo vecinos de Ceuta.

Julia Ferreras ha llegado a asegurar que la convivencia, si no se ha roto en Ceuta, a punto está. Y como asiente en una entrevista en Más Vale Tarde, "hay una quiebra social muy importante en nuestra ciudad a día de hoy. El hecho que vivimos dentro de mi coche, ese estallido de violencia tan brutal, es un episodio de máxima violencia, pero no es un caso aislado".

De hecho, añade que "con ese pretexto de la confusión, llevamos semanas asistiendo a ataques sistemáticos a la comunidad musulmana de Ceuta, a periodistas, hemos visto en nuestra ciudad agresiones a periodistas de vuestra casa, a periodistas de otras cadenas y esto al final es algo que llevábamos denunciando mucho tiempo".

"No se lo deseo a nadie tampoco esa situación que vivimos, porque además es lo que he dicho muchas veces, yo estaba reconociendo a muchas de las personas que estaban alrededor de mi coche y muchas de esas personas me reconocieron. Ceuta es una ciudad muy pequeña y aún así continuaron y, de hecho, a posteriori han llegado incluso a afirmar en cadenas de televisión que sí, que claro que sabían que era ella", confiesa.

Pero insiste en que "esto no es un hecho aislado", sino que "se están dando excesivas confusiones. Se está señalando y criminalizando a la comunidad musulmana de nuestra ciudad, poniendo en tela de juicio constantemente su españolidad o su sentimiento de españolidad. Se está asistiendo al señalamiento continuo por no asistir a las manifestaciones, por no defender nuestra ciudad como esas personas que estaban atacando mi coche consideran que se tiene que defender nuestra ciudad, por negarnos a hablar de invasores a personas que están en situación de calle y con una mano delante y una mano detrás".

Al final, asegura contundente Ferreras, "se ha ido contagiando, se ha ido inoculando un odio en nuestra sociedad que ha hecho que una parte de ella, que tenía un racismo interiorizado, pero que sentía vergüenza al mostrarlo, haya dejado de sentir esa vergüenza y está ahora a cara descubierta señalando directamente a la mitad de la población de nuestra ciudad".

Como recuerda Iñaki López, Ceuta siempre ha sido un ejemplo de convivencia entre las cuatro culturas que la componen, sin embargo, esta quiebra ¿a quién beneficia? ¿Quién está detrás de que se ponga en duda la españolidad de los musulmanes ceutíes, que son casi el 50% de la población de la ciudad?

Ferreras lo tiene claro y así lo asegura: "Este siempre ha sido el discurso que ha tenido Vox en nuestra ciudad, y también a nivel general, pero ya es algo que se ha extendido a toda la derecha sociológica en nuestra ciudad".

Y añade: "Desde prácticamente la primera visita de Feijóo a nuestra ciudad, donde se ve claramente que se rompe la lealtad institucional entre el Gobierno de Vivas y el Gobierno de la Nación, donde se empieza a utilizar ese lenguaje bélico de manera constante en el que no solamente se habla de invasión o de violación de nuestra integridad territorial, sino que ya se señala y se criminaliza directamente a las personas que se han quedado aquí generando una crisis humanitaria y generando una crisis migratoria, porque no podemos olvidar que eso es lo que tenemos a día de hoy en nuestra ciudad".

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