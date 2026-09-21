Julia Ferreras, la diputada que fue atacada en Ceuta: "Pensé que no saldríamos de allí, desde dentro se escuchaba solo 'os vamos a matar"

¿Qué ha dicho? La diputada de 'Ceuta, Ya!' habla en Al Rojo Vivo sobre el ataque que sufrió mientras iba en su coche. "Hay un momento en el que las cosas se ponen feas y nos abren las puertas del coche desde fuera", relata.

La diputada de 'Ceuta, Ya!' Julia Ferreras vivió un violento ataque mientras estaba en su coche en Ceuta, donde llegó a escuchar amenazas de muerte. Tras declarar en el juzgado, Ferreras describió el aterrador momento en que las puertas del vehículo fueron abiertas y las ventanas golpeadas. Atribuye estos incidentes a un lenguaje bélico que fomenta el odio. Además, destacó que no es un caso aislado, pues periodistas, activistas y musulmanes también han sido agredidos. La Policía detuvo a un joven de 22 años y continúa investigando. La agresión ocurrió durante una concentración contra el colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo, que busca ayudar a refugiados.

"Sin la Policía no habríamos salido vivos de allí". Es la conclusión que saca la diputada de 'Ceuta, Ya!' Julia Ferreras, atacada el domingo en Ceuta mientras iba en su coche, al recordar el episodio que vivió, en el que llegó a escuchar gritos de "os vamos a matar".

Tras declarar en el juzgado, Ferreras ha contado cómo se vivió esa agresión desde dentro del coche. "Hay un momento en el que yo miro a Rafa (Borrego) y le digo que no le puedo prometer que lo vaya a sacar de ahí. Hay un momento en el que la cosa se pone realmente, realmente fea, que nos abren las puertas del coche desde fuera. La luna del coche trasero no existía. Yo no sé cómo no revientan las ventanas laterales porque se llevaron unas cuantas patadas. Entré como una especie de visión túnel en el que lo único que quería era salir de allí, de allí viva", explica.

"Yo soy psicóloga y prácticamente desde primero de Psicología en la facultad nos enseñaron que el lenguaje genera pensamiento y el lenguaje que se ha estado utilizando prácticamente desde el minuto uno en toda esta crisis es un lenguaje bélico de invasión: invasores, odio, señalar a activistas... Eso es lo que nos ha llevado es a las situaciones que estamos viviendo ahora, que no es la primera", denuncia Ferreras, que recuerda que también ha habido periodistas que han sido increpados y agredidos.

"Ha habido vecinos y vecinas musulmanes que han sido increpados y agredidos en algunas manifestaciones. Activistas de diferentes ONG que han sido agredidas, perseguidas, señaladas. Y mi propia formación política. Varios de mis compañeros ya tienen denuncias puestas por amenazas", insiste.

Este lunes, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por los incidentes que ocurrieron en el puerto de Ceuta. Fuentes policiales señalan que la Policía ha identificado a otra persona por resistencia a la autoridad en los incidentes, cuya investigación continúa abierta.

La diputada ceutí atacada por manifestantes en Ceuta: "Pensé que no saldríamos de allí. Venían a lincharnos. Eran mis vecinos"

Este domingo, varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo, una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra el coche de Julia Ferreras, que pasaba por la zona y que este lunes ha prestado declaración en el juzgado. También han declarado otras dos personas que iban en este vehículo atacado, en tanto que el arrestado también ha pasado a disposición judicial.

A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de Negu Gorriak/Derecho a Techo que consideran vinculado a la izquierda radical. El objetivo de este colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

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