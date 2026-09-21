Así se vivió la agresión a la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras desde dentro del coche

Los detalles La parlamentaria ha relatado que vivieron este salvaje ataque "con miedo". "Las imágenes hablan por sí solas, fueron diez minutos de auténtico terror en los que pensábamos que no saldríamos de allí", añade en declaraciones a laSexta.

La diputada de Ceuta Ya, Julia Ferreras, sufrió un ataque mientras se desplazaba en coche tras visitar el puerto de Ceuta. Manifestantes confundieron su vehículo con el de la ONG navarra 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', lanzando huevos y piedras, lo que provocó momentos de pánico entre Ferreras y sus acompañantes. La diputada intentó aclarar la confusión, pero el ataque continuó, generando diez minutos de terror. La Policía Nacional detuvo a un ceutí acusado de causar daños al vehículo. Los manifestantes se habían congregado para protestar contra el grupo navarro, al que consideraban "radical".

Este domingo, la diputada de Ceuta Ya en la Asamblea ceutí Julia Ferreras vio como el vehículo en el que se desplazaba tras visitar el puerto de la ciudad autónoma era atacado por manifestantes que le lanzaron huevos y piedras.

En el momento de los altercados, en el interior del coche se vivieron momentos de auténtico pánico, y tanto Julia Ferreras como sus acompañantes llegaron a temer por su integridad física. "Nos están reventando", relataba uno de los pasajeros.

"¡Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que estáis reventando a personas de Ceuta!", llegó a exclamar la diputada, tratando de aclarar que no se trataba de los integrantes de la ONG navarra 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', que también llegaban el domingo a Ceuta.

La parlamentaria ha relatado que vivieron este salvaje ataque "con miedo". "Las imágenes hablan por sí solas, fueron diez minutos de auténtico terror en los que pensábamos que no saldríamos de allí", añade en declaraciones a laSexta.

Julia Ferreras sostiene que "intentar linchar a las personas no se debe hacer". No obstante, puntualiza que "todo parte de la confusión", puesto que los manifestantes pensaban que se trataba del colectivo navarro previamente citado.

Un detenido

La Policía Nacional detuvo este domingo a un ceutí acusado de causar daños en un vehículo donde viajaban la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada experta en derechos humanos Sofía Cánovas.

El incidente se produjo sobre las 20:15h en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían congregado decenas de vecinos de la ciudad para condenar la llegada del grupo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo, al que acusaban de "radical" y de venir a "romper la convivencia".

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