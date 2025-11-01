Descalificar al adversario sin pudor, la nueva moda para hacer política: de hablar del físico a jugar con memes

El contexto Durante la última semana hemos vistos a Óscar Puente hablar del aspecto de Alberto Núñez Feijóo, lo que le valió una respuesta del PP en redes sociales también atacando con la apariencia del ministro de Transportes.

En los últimos días, las redes sociales han sido escenario de ataques políticos sin filtros, centrados en el aspecto físico y mofas. El PP insinuó que Óscar Puente se parece a un mono, mientras que Puente comparó a Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, criticando su apariencia. Esta tendencia de ataques personales se ha convertido en una forma común de hacer política en España, aprovechando cualquier oportunidad para desacreditar al adversario, incluso en eventos como Halloween. Además, el PSOE ha recurrido a memes para destacar aspectos de Sánchez.

Es difícil calificar lo visto en los últimos días en redes sociales con nuestros políticos. Si en sus intervenciones públicas ya se cortan poco en el ataque al adversario, a través del móvil van sin frenos con alusiones al aspecto físico y mofas de todo tipo sin ningún tipo de filtro.

Este jueves, el PP insinuó que Óscar Puente se parece a un mono con un montaje en el que descalificaban al ministro de Transportes por su apariencia: "En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Junto a él, un primate".

Ahora bien, lo cierto es que fue Puente quien empezó primero describiendo a Alberto Núñez Feijóo en una comparativa con Sánchez: "A la izquierda (Sánchez) 300 mauros (dicen) invertidos divinamente. Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes. A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas. Superioridad política, ética y estética".

Esta es la nueva forma de hacer política que cada vez es más habitual entre las principales figuras de nuestro país. Y no importa el momento o el evento. Cualquier oportunidad es buena para atacar al otro, como el susto que el PP intentaba dar usando al PSOE para felicitarnos Halloween.

Pero la estrategia transmedia de los partidos de Estado a veces escapa del ataque. Después de una comisión movida en el senado, el PSOE ponía el foco en las gafas de Sánchez recurriendo a los memes: "Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe".

Y si para Sánchez la comisión de investigación por el 'caso Koldo' fue "un circo", montaje del presidente del Gobierno ignorando al líder de la oposición mientras escucha a Rosalía. Una política rápida que cruza los límites del decoro y que reduce el debate a una pelea de patio de colegio.

