Del apoyo absoluto a la defensa intermitente: el PP, ajeno a Mazón tras el funeral por las víctimas de la DANA

Los detalles "Ni la administración central ni la autonómica han estado a la altura", decía Alberto Núñez Feijóo en una ocasión, mientras en otra indicaba lo "orgullosos" que estaban del trabajo del líder valenciano.

Este miércoles se cumplía un año de una de las mayores tragedias que ha sacudido España: la DANA que se cobró la vida de 237 personas y dejó una huella imborrable en diferentes zonas del país, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Durante estos doce meses, ciudadanos y familiares de víctimas han exigido responsabilidades sobre la gestión de aquel fatídico día, motivo por el que también piden la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón. Coincidiendo con el día del aniversario del temporal, Alberto Núñez Feijóo se personaba en un funeral de Estado de lo más tenso donde vivió en primera persona las grandes críticas e insultos contra el líder de la Generalitat.

"Rata" o "asesino" fueron algunos de los gritos más escuchados en la ceremonia, a la que acudieron otros dirigentes de las autonomías afectadas y los reyes, Felipe VI y Letizia. Pese a que Feijóo lleva todo el año recibiendo peticiones sobre la dimisión del jefe del Consell, nunca lo había escuchado in situ.

"Has matado a nuestros familiares", denunciaron los familiares en un funeral, que marcó un punto de inflexión en una historia que comenzó con la total defensa por parte del líder 'popular' hacia Mazón.

Sin embargo, este apoyo era complicado de sostener por lo que se ha convertido en intermitente en los últimos meses. "Ni la administración central ni la administración autonómica han estado a la altura", decía Feijóo en una ocasión, mientras en otra indicaba lo "orgullosos" que estaban del trabajo del valenciano.

El paso del tiempo ha demostrado que son muy pocos, en las filas 'populares', los que se han atrevido a defender públicamente a Mazón. "¿De qué sirve opinar en algo que me es ajeno?", expuso Isabel Díaz Ayuso manteniéndose apartada de la situación.

Asimismo, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, también evitó posicionarse. Así lo demostró en Al Rojo Vivo: "Es al señor Mazón al que le corresponde tomar una decisión".

De esta manera, el PP parece estar esperando que el tiempo y la recuperación de la Comunitat borren lo ocurrido.

