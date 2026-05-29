Pablo Montesinos: "Varios diputados del PP reconocen que hay que hacer algo ante la escalada de casos de corrupción"

El periodista asegura que el debate sobre una moción de censura está "muy vivo" dentro del PP. Mientras algunos dirigentes piden actuar ante la presión sobre el Gobierno, otros temen que un paso en falso acabe reforzando a Pedro Sánchez.

El periodista de 'Artículo14' Pablo Montesinos ha analizado en Al Rojo Vivo el intenso debate interno que atraviesa el Partido Popular sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez en pleno aumento de la presión judicial y política sobre el Gobierno. Según explicó, dentro del PP conviven ahora dos posiciones muy distintas: quienes creen que ha llegado el momento de actuar y quienes consideran que mover ficha sin los apoyos garantizados podría convertirse en un error estratégico.

"Lo cierto es que hay discusión y debate interno, y además ese debate ha ido creciendo a lo largo de esta semana", ha señalado Montesinos. El periodista ha asegurado que varios dirigentes y eurodiputados populares consideran que el partido no puede mantenerse inmóvil ante la sucesión de casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. "Muchos trasladan que sus votantes, afiliados y simpatizantes les están diciendo en la calle que el PP tiene que hacer algo, que no puede quedarse parado ante la situación que vive el Gobierno", ha explicado.

Montesinos ha destacado además un cambio de tono en Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días habría empezado a dejar abierta la puerta a una iniciativa más contundente. "Feijóo está dando síntomas de movimiento", ha afirmado. Aunque el líder del PP sigue sin confirmar explícitamente que vaya a registrar una moción de censura sin los apoyos suficientes, el periodista recordó que el propio presidente popular aseguró recientemente que hará "todo lo posible" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Según ha explicado, en el entorno directo de Feijóo reconocen que ese mensaje sí hacía referencia a la posibilidad de impulsar una moción. "Hoy mismo lo han reafirmado portavoces del PP, así que el debate existe y está completamente vivo dentro del partido", ha subrayado.

Otro de los elementos que Montesinos considera especialmente relevantes es la estrategia de discreción que mantiene Génova respecto a sus posibles contactos con otros grupos parlamentarios. El periodista recordó la entrevista realizada días atrás en Al Rojo Vivo al secretario general del PP, Miguel Tellado, y aseguró que la dirección popular está "jugando al despiste" cuando se le pregunta por conversaciones con el PNV o Junts.

"Cada vez que se les pregunta directamente, los portavoces lanzan balones fuera, pero inmediatamente dejan caer que ven más predisposición en Junts", ha explicado. Sin confirmar negociaciones formales, el PP evita cerrar públicamente ninguna puerta mientras sigue explorando escenarios.

Pese a todo, Montesinos insistió en que la decisión definitiva todavía no está tomada. "Por lo que me trasladan distintos miembros del Partido Popular, la moción de censura aún no está decidida", ha afirmado. El periodista detalló que incluso entre los barones territoriales existen posiciones enfrentadas. Algunos dirigentes autonómicos apoyan la prudencia de Feijóo y consideran que presentar una moción fallida supondría "dar oxígeno político" a Pedro Sánchez.

Sin embargo, otros sectores del partido defienden que el PP debe actuar aunque no tenga garantizados los apoyos necesarios. "Hay quienes creen que el mensaje de la calle es claro: hay que intentar echar a Sánchez por todas las vías posibles, incluso registrando una moción aunque no estén asegurados los votos", ha explicado.

Para Montesinos, lo verdaderamente significativo es el cambio de postura que se ha producido en apenas unos días dentro del Partido Popular. "Se ha pasado de un PP que decía claramente que no presentaría una moción sin apoyos garantizados, a otro que ahora asegura que hará todo lo posible y no descarta absolutamente nada", ha concluido.

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