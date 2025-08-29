Un cuestionado Mañueco pide "no hacer política con los incendios": "El fuego no entiende de colores políticos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León para analizar su gestión de los incendios forestales

Qué está diciendo El presidente de Castilla y León ha empezado su intervención ante el parlamento autonómico pidiendo alejar el debate "del ruido, el simplismo y el cálculo electoral". "Lo que está pasando es demasiado importante y demasiado real como para hacer cálculos políticos", ha insistido.

Alfonso Fernández Mañueco ha instado a dejar de lado los "cálculos políticos" en la gestión de los incendios, destacando la importancia de centrarse en políticas efectivas para enfrentarlos. Durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, en medio de críticas y peticiones de dimisión por parte de bomberos, Mañueco ha pedido seriedad y ha agradecido la ayuda recibida de diversas entidades, incluyendo el Gobierno central. Ha descrito la situación como "extraordinaria" debido a condiciones meteorológicas extremas y ha señalado la posible intencionalidad en muchos incendios. También ha defendido la respuesta inmediata y el esfuerzo realizado para combatir el fuego.

Alfonso Fernández Mañueco pide dejar de lado los "cálculos políticos" en lo que respecta a los incendios. Así se ha expresado este viernes ante las Cortes de Castilla y León, donde ha comparecido en medio del cuestionamiento de su gestión del fuego y mientras los bomberos pedían su dimisión y la de su consejero de Medio Ambiente a las puertas del parlamento regional. Dentro, el presidente autonómico ha señalado que no es momento de "hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios".

El dirigente 'popular', que ha comparecido forzado por la oposición, ha empezado su intervención pidiendo, precisamente, alejar el debate "del ruido, del simplismo y del cálculo electoral" y reconociendo que hubiera preferido comparecer "cuando el balance pudiera ser completo", puesto que hay aún focos activos en la región.

"Los ciudadanos saben lo que está pasando, y lo que está pasando es demasiado importante y demasiado real como para hacer cálculos políticos", ha advertido, subrayando que "el fuego no entiende de fronteras territoriales ni de colores políticos". Así, ha pedido a los parlamentarios "la seriedad y la altura de miras que la situación exige". "No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios", ha insistido.

Agradece los medios al Gobierno central

Mañueco, que ha enviado sus condolencias por las víctimas y deseos de recuperación para los heridos, ha dado también las gracias por su paciencia a las personas que han tenido que ser evacuadas y ha tenido palabras para quienes han perdido sus hogares y bienes, a quienes ha prometido "ayudarles a recuperar lo que les arrebataron las llamas".

También ha expresado su gratitud a los bomberos -un colectivo indignadopor las precarias condiciones y cómo se ha gestionado la emergencia- y agentes forestales, así como a los efectivos de la UME, el Ejército, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil que vienen luchando contra el fuego.

Acto seguido, Mañueco ha dado las gracias a todas las comunidades autónomas y países que han enviado medios, e incluso al Ejecutivo central, con el que mantiene una polémica a cuenta de los recursos estatales que le ha reclamando, algunos de los cuales se han quedado sin usar. "Gracias también al Gobierno de la nación por los medios que han participado en la extinción", ha dicho.

"Un cóctel perverso"

El presidente de la Junta ha hablado de una "situación extraordinaria" con "condiciones meteorológicas excepcionales y una ola de calor inusitada" y ha remarcado que no solo ha afectado a su región, sino también a otras comunidades y países. "Nos hemos enfrentado a una situación nunca vista: un cóctel perverso de altas temperaturas, sequedad extrema, fuertes vientos con tormentas secas capaces de generar auténticos torbellinos de fuego y devastar miles de hectáreas en pocas horas", ha subrayado.

El dirigente 'popular', no obstante, también ha apuntado a "la mano del hombre" como origen del fuego en "muchos casos", señalando que hay indicios de 72 incendios presuntamente intencionados en la región, en un momento en que su partido, el PP, pone el foco en los pirómanos, a quienes propone identificar en un registro nacional y geolocalizar con pulseras telemáticas, la medida estrella de Alberto Núñez Feijóo frente a los incendios.

Mañueco, en cualquier caso, ha defendido que se respondió desde el primer momento "sin regatear ningún esfuerzo", argumentado que se han vivido circunstancias que "han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible". En este sentido, ha citado palabras de Margarita Robles, que señaló que estábamos ante fuegos "muy difíciles" e incluso "imposibles de extinguir". "Estoy totalmente de acuerdo con la ministra de Defensa", ha remarcado.