Hubo medios infrautilizados: 20 helicópteros y dos bases logísticas montadas a petición de Mañueco casi sin usar

¿Por qué es importante? Defensa montó en tiempo récord unos centros que pidió Mañueco y a los que apenas ha ido nadie. Solo han acudido a cenar allí "20 personas y dos turistas", según denunció Robles en su comparecencia en el Senado.

Margarita Robles ha denunciado excesivas solicitudes de medios ante los incendios forestales por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León pidieron más medios aéreos de los que existen en la UE, pero muchos de esos recursos ni siquiera se llegan a usar. En Castilla y León, se montaron bases logísticas en Cistierna y Bembibre, pero apenas se utilizaron. Además, Robles señaló que helicópteros solicitados no realizaron ningún transporte.

Margarita Robles reprocha a las comunidades autónomas gobernadas por el PP sus ingentes peticiones de medios ante los incendios forestales. Unas peticiones de "cantidades bastante increíbles" de medios, que, según denunció este martes al comparecer en el Senado, se produjeron de forma "sorprendente", a última hora del 15 de agosto, solo una vez hizo su aparición el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Los presidentes autonómicos de Galicia, Extremadura y Castilla y León, detalló Robles, llegaron a pedir "un número de medios aéreos que no existe en toda la Unión Europea". Pero, de todos esos recursos que pidieron, algunos "nunca se pusieron en funcionamiento".

Es lo que ocurrió con las dos bases logísticas montadas el 18 de agosto en Cistierna y Bembibre, Castilla y León, donde se dispusieron decenas de literas, mesas y sillas que apenas han sido utilizadas. La propia ministra detalló que hasta este martes "y aunque se hizo una cabida para 200 personas" solo habían acudido a cenar "20 personas y dos turistas".

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, ha confirmado que allí "no está durmiendo nadie": "El pabellón está montado con las literas y demás, pero no ha venido nadie a dormir", explica. Tampoco están sirviendo comida en los pabellones, sino que la están aprovechando para el personal fuera, aunque hay descoordinación, según denuncia la primera edil, con "días en los que le dicen que no necesitan comidas y luego al rato le llaman y le dicen que necesitan 100". "Claro, ya no les da tiempo de actuar", ilustra.

Otra de las peticiones del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fueron helicópteros "para el transporte de las brigadas". Una veintena de helicópteros que, según Robles, también han sido desaprovechados: según la titular de Defensa, "se pidieron el día 18" y "el día 22 todavía no habían realizado transporte alguno, pese a que se suponía que era tan importante la realización de esos transportes".