Cuerpo y Arcadi España juran sus nuevos cargos ante al rey tras la remodelación del Gobierno

Los detalles Ambos han asumido sus nuevos cargos después de que María Jesús Montero haya dejado el Gobierno para ser candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han asumido sus nuevos cargos en el Gobierno español, prometiendo ante el rey Felipe VI en un acto en el Palacio de la Zarzuela. Cuerpo, anteriormente ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha sido nombrado vicepresidente primero, reemplazando a María Jesús Montero, quien se postula para las elecciones andaluzas. Arcadi España, exsecretario de Estado de Política Territorial, ha sido designado como nuevo ministro de Hacienda. El acto contó con la presencia del presidente Pedro Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ambos funcionarios tomarán posesión formalmente de sus cargos en un evento de traspaso de carteras.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han prometido ante Felipe VI sus cargos de vicepresidente primero del Gobierno y de ministro de Hacienda, respectivamente, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha asumido así su cargo como vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, que lo ha dejado por ser candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. Mientras, el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, releva a Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Ambos han prometido sus cargos ante un ejemplar de la Constitución abierta en el artículo 100 sobre el nombramiento de los miembros del Gobierno a cargo del rey y en presencia también del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.

Tras leerse los dos reales decretos de sus nombramientos y el cese de España como secretario de Estado, ambos han prometido sus cargos, tras lo que han posado para la fotografía oficial junto con Felipe VI y, posteriormente, también con el presidente del Gobierno y con Bolaños.

El rey ha felicitado al vicepresidente y al nuevo ministro mientras que Sánchez les ha dado la enhorabuena y se han quedado conversando en el salón de audiencias. Ambos tomarán posesión de sus cargos también este viernes en un acto en el que se realizará el traspaso de carteras.

Cuerpo, licenciado en Economía (2003) por la Universidad de Extremadura, Máster en Economía por la London School of Economics (2004) y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid (2017), es ministro de Economía, Comercio y Empresa desde diciembre de 2023.

Desde el año 2008 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En su experiencia profesional ha ocupado, desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2023, el cargo de secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, además de ser director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otros cargos.

Por su parte, Arcadi España era hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros Internacionales y ha ejercido en el ámbito privado como consultor.

España fue uno de los 'hombres fuertes' en el Gobierno del presidente autonómico Ximo Puig, primero como su jefe de gabinete en la primera legislatura del Botànic, después al frente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y finalmente como conseller de Hacienda.

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