'CryptoSpain' carga contra Alvise por su presunta financiación ilegal: "Eres corrupto, barato, tonto y mentiroso"

"Eres un corrupto, lo sé porque te he pagado yo". Es el reproche que le ha hecho empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', a Alvise Pérez. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, Romillo ha señalado al agitador ultraderechista por la presunta financiación irregular de 'Se acabó la fiesta', el partido que fundó y que obtuvo tres escaños en las pasadas elecciones europeas.

Romillo afirma que Alvise le pidió 100.000 euros "para financiar mi partido, para tener dinero fuera del control de cuentas que me obliga para el Estado y para poder usarlo".

"Sé que eres un corrupto porque te he pagado yo. Yo te he dado el dinero y me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido y pagar campañas", le reprocha 'CryptoSpain'. "No solo eres corrupto, encima eres un corrupto de saldo, del 'Shein', por 100.000 'pavos' te tengo aplaudiendo", añade.

"Lo tienes todo, eres corrupto, barato, tonto y mentiroso, y encima no sabes mentir", concluye el vídeo con el que Álvaro Romillo ha señalado directamente a Alvise Pérez y que puede suponer un nuevo problema judicial para el agitador y difusor de bulos ultraderechista.