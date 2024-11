'CryptoSpain' declara ante el juez que le dio 100.000 euros a Alvise a cambio de "favores futuros"

El empresario de CryptoSpain Álvaro Romillo, quien denunció a Alvise Pérez por un delito de financiación ilegal, ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional que le dio 100.000 euros al agitador ultraderechista a cambio de "favores futuros", según ha podido saber laSexta. También estaba citado Alvise a declarar de forma voluntaria, pero no ha acudido alegando que está en Bruselas ejerciendo su labores de eurodiputado.

En su declaración como investigado ante el juez de AN José Luis Calama, Álvaro Romillo ha ratificado la denuncia de una entrega de 100.000 euros en efectivo al eurodiputado y dirigente de Se Acabó la Fiesta, a través de la entidad Sentinel, a cambio de "favores futuros", así como beneficiarse de su influencia en la red social Telegram. Así lo ha confirmado su abogado Francisco Miranda a los medios de comunicación a su salida del juzgado, señalando que el empresario ha contestado a todas las partes, incluido el letrado de Alvise Pérez.

El propio eurodiputado estaba citado a declarar de forma voluntaria -por su condición de aforado ante el Tribunal Supremo- este miércoles a las 10.45 horas, pero no ha acudido porque se encuentra en Bruselas ejerciendo sus labores como eurodiputado, según ha comunicado su abogado. Asimismo, ha asegurado que su cliente sí que quiere comparecer y que va a buscar fechas para poder hacerlo.

Por su parte, en la declaración, el empresario ha reproducido todo lo que aparece en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado y el anexo de mensajes que intercambió con Alvise Pérez. También ha sostenido que no pensaba que estaba financiando a un partido político. Sin embargo, esto no es cierto ya que en uno de los audios que le mandó a Alvise le traslada que muchos de sus clientes no van a dar dinero a la campaña porque no se creen en "el movimiento del cambio" y que no les motiva "lo que pueda hacer si llega a x puestos políticos".

A su salida de la Audiencia Nacional, Álvaro Romillo se ha encontrado con tres afectados y uno de ellos le ha gritado: "Estamos contigo, Álvaro". Ellos confían en que las cuentas del empresario se desbloqueen y les devuelvan el dinero.

Cabe recordar que estas diligencias se enmarcan dentro de una línea de investigación separada en la que el magistrado indaga en el presunto pago de 100.000 euros en metálico de Romillo para la financiación de Se Acabó la Fiesta. En la pieza principal, el juez Calama investiga la presunta estafa piramidal perpetrada por Madeira Invest Club (MIC), un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable.