El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha revelado este miércoles que en los últimos tres meses, en los que su organización ha liderado la lucha global contra el coronavirus, ha recibido amenazas de muerte y ataques de distintos tipos, entre ellos de carácter racista.

"Hace tres meses que recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color. He recibido incluso amenazas de muerte, pero no me importa en lo absoluto ¿Por qué me importaría ser atacado si la gente está muriendo, estamos perdiendo vidas cada minuto?", ha indicado el máximo responsable de la OMS, de origen etíope.

El director de la OMS asimismo ha defendido que el organismo ha trabajado "día y noche" para contener el COVID-19 con "equidad, objetividad y neutralidad". "Nuestro compromiso inquebrantable ha sido servir a todas las personas del mundo con equidad, objetividad y neutralidad. Y ese seguirá siendo nuestro único objetivo en los días, semanas y meses venideros", ha afirmado, en una comparecencia donde ha hecho balance de los 100 días desde que se detectaron los primeros casos en Wuhan.

Adhanom, que ha reivindicando la pronta respuesta de la OMS ante el coronavirus, ha apuntado que la organización "está trabajando duro" para asegurar el suministro de equipos médicos esenciales para los profesionales sanitarios en primera línea contra el virus.

"Hasta ahora, hemos enviado más de dos millones de artículos de equipo de protección personal a 133 países, y nos estamos preparando para enviar otros dos millones en las próximas semanas. Hemos enviado más de 1 millón de pruebas de diagnóstico a 126 países, en todas las regiones, y estamos abasteciendo más", ha enumerado, aunque ha admitido que "se necesita mucho más" y que este material "no es suficiente".

El director de la OMS ha detallado que han colaborado con los países para mejorar su capacidad de preparación y respuesta y ha añadido que están en contacto con "numerosos socios" para proporcionar "información precisa". Adhanom también ha afirmado que la OMS "ha acelerado la investigación y el desarrollo" contra el Covid-19 y ha agregado que "en los próximos días" publicará una estrategia actualizada, así como un Plan de Preparación y Respuesta Estratégica revisado, con una estimación de las necesidades financieras para la siguiente fase de la respuesta.