Cedrillas (Teruel) es un pueblo de 650 habitantes con una media de edad de 65 años. Su peculiaridad en estos días, ser una de las localidades en España que han logrado no tiener ningún caso por coronavirus.

En Torrejón El Rubio, en Cáceres, también están libres de pandemia. laSexta ha contactado con sus habitantes para preguntarles cómo han conseguido esquivar al virus. "Aquí tomamos la medida de repartir la compra por las casas para que la gente no salga a la calle", explica Fátima Pérez, propietaria de una tienda de alimentación.

Su principal fuente económica era el turismo, y ahora la estampa es bien distinta. Reconocen que echan de menos ver a sus "amigos italianos y holandeses" por las calles.

En la provicincia de Badajoz, el sector hostelero de Fregenal de la Sierra cerró sus locales dos días antes de decretarse el Estado de Alarma. Pierden así los ingresos de la Semana Santa y las fiestas patronales. Su alcaldesa lamenta lo desangeladas que han quedado sus calles: "Da mucha pena ver el pueblo sin gente".

Otro ejemplo más. En la isla La Graciosa, en Las Palmas, tampoco registran contagios. Sus habitantes explican que viven este confinamiento con cierto alivio. "La sensación que tenemos no es de estar encerrados. No nos falta de nada y no tenemos necesidad de salir de aquí", apunta Juana Toledo, una hostelera de la zona.

Barbate es el municipio andaluz de mayor población con más de 20.000 habitantes y, de momento, no registra ningún positivo en COVID-19. En Olvera, también en Cádiz, un grupo de docentes achacan la falta de contagios a propuestas como el material sanitario fabricados por ellos mismos con impresoras 3D .