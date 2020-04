Dominic Raab, secretario de Estado para Relaciones Exteriores, ha asumido el mando del Gobierno británico tras el traslado de Boris Johnson a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital londinense al empeorar su estado de salud por el coronavirus.

Así, las medidas contra la pandemia del COVID-19 y, en general, todo lo relativo al Gobierno, quedan bajo las órdenes del que fuera secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea entre julio y noviembre de 2018.

Y es que, el primer ministro británico, de 55 años, ingresó el pasado domingo, como medida de prevención, en el Hospital St Thomas, debido a que sus síntomas persistían 10 días después de haber dado positivo en COVID-19. Sin embargo, su estado de salud se vio agravado y los médicos decidieron este lunes trasladarle a la UCI del mismo centro sanitario.

En este sentido, fuentes del Gobierno han asegurado a la emisora de radio 'LBC' que Boris Johnson no ha sido conectado a un respirador, aunque sí ha necesitado oxígeno debido a la neumonía que sufre, provocada por el COVID-19. Hasta que no haya nuevas informaciones sobre su estado de salud, han señalado las mismas fuentes, no se harán declaraciones oficiales.

Este martes Dominic Raab presidirá por teleconferencia la reunión del Gobierno de los martes y tendrá como próxima e importante misión decidir si mantiene las actuales restricciones de movimiento de la población, que deberán ser revisadas a principios de la próxima semana.