Continúan los trabajos a contrarreloj para finalizar los asentamientos en el puerto de Ceuta: "Llevamos sin descansar desde que empezamos"

Los detalles Los operarios realizan un trabajo en cadena intentando acabar cuanto antes los asentamientos para acoger a 1.000 migrantes.

En medio de la polémica institucional con el puerto de Ceuta, los asentamientos designados allí avanzan rápidamente gracias al constante esfuerzo de los operarios. laSexta visitó el lugar para evaluar el progreso de las obras. Un trabajador destacó la intensidad de las jornadas, afirmando que no han descansado desde el inicio. Mientras unos levantan las carpas, otros montan las camas, cada una de las cuales requiere 12 tornillos y cinco minutos de montaje. Simultáneamente, los baños y duchas se conectan a las redes de agua y alcantarillado de la ciudad. Todo se realiza con urgencia para recibir a 1.000 migrantes.

Pese a toda la polémica institucional con el puerto de Ceuta, los asentamientos designados allí encaran su recta a final en un constante trabajo de los operarios para tenerlo lo antes posible.

laSexta ha acudido allí para comprobar cuál es el estado de avance de las obras. "Llevamos sin descansar desde que empezamos", afirma un trabajador recalcando la intensidad de la jornada.

Mientras unos levantan las carpas, otros montan las camas. Por cada litera hay que poner 12 tornillos: "Tardamos cinco minutos en ponerla, hay mucha práctica, llevo más de 150 montadas".

Después, las mueven hacia el interior de las carpas. Mientras tanto, los baños y las duchas se están conectando a las redes de agua y alcantarillado de la ciudad.

Un trabajo en cadena y urgente porque el objetivo es que todo esto este listo cuanto antes para acoger a 1.000 migrantes en estos asentamientos.

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