Ayuso, desatada: usa el 'aticazo' para cargar contra el Gobierno y saca lo más selecto de su repertorio entre ataques al "embustero" Sánchez

¿Qué ha dicho? Con la comunidad como algo secundario en su exposición, la `popular' ha defendido que los presidentes tengan una residencia oficial en plena polémica. Mensaje para Begoña Gómez: "Si yo fuera ella estaría mosqueada... tu marido está obsesionado conmigo". "

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado el Debate sobre el Estado de la Región, centrándose más en criticar a Pedro Sánchez que en Madrid. Ha calificado a Sánchez de "falso y embustero" y ha lanzado un mensaje a su esposa, Begoña Gómez, sugiriendo que él está obsesionado con ella. Ayuso ha abordado la polémica del 'aticazo' en Chamberí y ha criticado a otros políticos por sus propiedades. Ha defendido que su ático no es una residencia oficial y ha mostrado apertura a que los presidentes de Madrid tengan una. Además, ha expresado su disposición a dialogar con Vox, destacando sus propuestas.

Isabel Díaz Ayuso ha sacado lo mejor de todo su repertorio. Lo más selecto de su discurso en una semana marcada por la celebración del Debate sobre el Estado de la Región en donde más que de Madrid ha hablado, como suele ser habitual, sobre Pedro Sánchez.

Le ha llamado "falso y embustero" para, además, dejar un mensaje para Begoña Gómez, su mujer: "Si yo fuera ella estaría mosqueada... tu marido está obsesionado conmigo".

Así ha sido el tono de la presidenta madrileña. De una líder 'popular' que se ha acordado de Sánchez al hablar de ese 'aticazo' en Chamberí que sigue en el foco de la polémica en la Comunidad de Madrid. Ella, aprovechando, ha apuntado contra todos cuantos ha podido a raíz del tema domiciliario.

"Hablemos de los áticos de lujo de Óscar López y Ana Redondo en La Castellana, zona humilde donde las haya. Una ministra tiene una vivienda ilegal. Otra, con siete inmuebles. La de Vivienda, es genial", dice una Ayuso que se define a sí misma como más humilde que los demás porque le gusta "tener vecinos" y "vivir en comunidad".

Ayuso, ante las dudas que hay sobre el ático, ha insistido en que no buscaba ser una residencia oficial: "No lo es. Si he mentido, dimito. A ver si dimiten ustedes por mentirosos".

Aunque tampoco le importaría si lo fuera, porque Ayuso, ahora, se ha mostrado partidaria de que los presidentes de la Comunidad de Madrid tengan residencia oficial: "No me importaría y me parecería muy bien, ojalá no pase por la tortura que me habéis intentado hacer pasar".

No habrá más debates de la región en esta legislatura de Ayuso. Para la próxima, lograr la mayoría absoluta de la que goza puede ser más complicado... y por eso va lanzando mensajes de cariño a Vox.

"El único partido que nos ha traído propuestas, sobre todo quejas, ha sido Vox. Y por eso vamos a hablar con ellos", ha dicho sobre la formación de ultraderecha.

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