El Gobierno reconoce entre líneas la peligrosidad de los asentamientos cerca del puerto de Ceuta tras elevar el nivel de protección

Operarios preparan una carpa de grandes dimensiones en muelle Poniente del puerto de Ceuta que tendrá una capacidad para alojar a mil migrantes.

Los detalles Interior ha elevado a nivel 2 de protección el puerto y, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, detalla que "la ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario" incrementa "los riesgos" y la "seguridad de las operaciones marítimas y portuarias".

El Gobierno ha tomado el control del puerto de Ceuta para instalar asentamientos para más de 1.000 migrantes, pese a las reticencias del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. El Ejecutivo ha elevado el nivel de protección del puerto a nivel 2, reconociendo la peligrosidad de la ubicación. Según un informe, la ocupación altera las condiciones de explotación y protección del puerto, incrementando riesgos en el control de accesos y la seguridad de las operaciones marítimas. Se recomienda declarar el área como "área segregada de protección reforzada" y adoptar medidas como la presencia permanente de Policía Portuaria y controles intensificados. Vivas cambió su posición debido a informes que desaconsejan la ubicación por riesgos a instalaciones críticas.

Ante las reticencias del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el Gobierno tomó el control del puerto de Ceuta para la instalación de asentamientos para más de 1.000 migrantes en zonas alejadas de la población. Ahora, el Ejecutivo ha reconocido entre líneas la peligrosidad de la ubicación al elevar el nivel de protección.

Interior ha elevado a nivel 2 de protección el puerto de Ceuta y, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, detallan que "la ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario para la instalación de infraestructuras destinadas a la acogida de un elevado número de personas altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto".

Esto, continúa el texto del Gobierno, incrementa "los riesgos asociados al control de accesos, a la segregación entre áreas restringidas y áreas operativas, a la protección de infraestructuras críticas y sensibles, así como a la seguridad de las operaciones marítimas y portuarias que se desarrollan en el recinto".

Por ello, recomienda que deberán adoptarse medidas complementarias. Entre ellas, "declarar toda la superficie ocupada" para la acogida "como área segregada de protección reforzada, procediendo a su delimitación física mediante cerramiento perimetral controlado, garantizando la separación efectiva entre la zona humanitaria, las áreas operativas portuarias y las zonas de embarque y desembarque".

También señalan que tendrá que haber "presencia permanente de Policía Portuaria en las zonas de atraque, embarque y desembarque de los buques de pasaje y ferris, así como en las rampas de acceso a los buques y áreas de preembarque".

Así como "intensificar los controles de acceso de personas y vehículos en los puntos de entrada al recinto portuario, incluyendo la realización de inspecciones reforzadas de vehículos y controles aleatorios adicionales sobre pasajeros, equipajes y mercancías cuando resulte necesario". Y una "monitorización específica mediante CCTV del área de acogida temporal, cerramientos perimetrales y zonas operativas colindantes".

Con respecto al choque institucional por la instalación de estos asentamientos, Vivas detalló este lunes por qué cambió de posición después de haber aceptado la ubicación en el puerto solo unos días antes.

"Esa era la primera posición. Todos los informes que se emiten desaconsejan que se ponga allí porque hay instalaciones críticas hechas. La central se puede quedar a oscuras. Se puede quedar Ceuta sin abastecimiento y hay tanques de combustible. Es una barbaridad, sinceramente", ha sentenciado.

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