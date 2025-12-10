Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez y Feijóo se enfrentan en su último cara a cara del año tras conocer la sentencia a García Ortiz

Morant explica hoy en el Congreso cómo va la homologación de títulos universitarios y la situación del CNIO La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparecerá este miércoles en el Congreso para explicar ante la Comisión de sus competencias el estado del sistema de homologación y equivalencia de títulos universitarios, la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y otras cuestiones de su departamento. Esta comparecencia se realizará a petición propia, pero la ministra Morant también tendrá que responder a otras cuestiones para las que otros grupos parlamentarios han requerido su presencia. De hecho, Vox lleva al orden del día una amplia batería de cuestiones en las que requiere la presencia de Diana Morant en el Parlamento para hablar de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, las ayudas María Zambrano para la atracción de talento, la cátedra en la Universidad Complutense de la mujer del presidente del Gobierno, el decreto de creación de Universidades y la gestión del ministerio de Morant en el apagón de abril. Servimedia Compartir en X

Y mañana, votaciones importantes para cerrar el año parlamentario El pleno de este miércoles concluirá con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre política exterior, el Sáhara Occidental y Mauritania. Quedarán para el jueves, la última e intensa sesión del año, el debate y votación de asuntos de calado como la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos, y los decretos para la subida salarial de los funcionarios y de medidas para cumplir compromisos pendientes con Junts. En el largo orden del día también destaca la aprobación definitiva de la Ley de Atención a la Clientela tras su paso por el Senado y una reforma de la Ley de Dependencia.

Varias ausencias notables La peste porcina, la protección a los autónomos y la vivienda serán otros temas por los que tendrán que responder los ministros que asistirán a la sesión, en la que han comunicado su ausencia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y otros cinco miembros del gabinete (Defensa, Interior, Transportes, Educación y Economía).

Abascal y Rufián también preguntarán a Sánchez Junto a ambos temas, en esta última sesión de control al Gobierno del año, la oposición volverá a pedir responsabilidades a Sánchez y su partido por el caso del exasesor de Moncloa Paco Salazar, donde los socialistas han reconocido que no fueron lo suficientemente diligentes tras las denuncias por acoso de varias mujeres. Al presidente del Gobierno le preguntarán además el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre qué pueden esperar de él los españoles el año que viene y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien quiere saber el balance del año que hace Sánchez.

¿Con qué responderá Sánchez? Es de esperar que Sánchez contraataque sacando a relucir la gestión de la sanidad madrileña tras el caso Torrejón y la que hacen el resto de comunidades gobernadas por el PP; y reivindicando la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" de los populares.

