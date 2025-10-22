Ahora

Presunto borrado de cribados

Ferreras ironiza con la marciana comparación del consejero andaluz y La Oreja de Van Gogh: "Le falta decir si es de Amaia o Leire, yo soy de Pablo Benegas"

El presentador de Al Rojo Vivo ha criticado las palabras de Antonio Sanz tras el fallo en el cribado de mamografías: "El hombre que compara la caída de un sistema sanitario con no poder comprar entradas… ya saben, cosas parecidas".

Tras acusar a la asociación Amama de verter "injurias y calumnias" con su denuncia ante la Fiscalía, el consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, ha restado gravedad al fallo en las mamografías calificándolo de "error informático". Según él, algo "normal" que le puede pasar a cualquiera, llegando incluso a comparar el incidente con el problema de Amazon en la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh.

El director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha reaccionado con ironía: "Poco más y opina si va con Amaia o Leire… yo soy de Pablo Benegas".

Ferreras también ha criticado el tono condescendiente del consejero hacia la organización: "Es más, insiste: cuando se dirige a Amama, lo hace con mucho cariño".

Y ha añadido, haciendo aún más evidente la comparación absurda:"El hombre de La Oreja de Van Gogh, digo, el hombre que pone como ejemplo la caída de un sistema que impide la compra de entradas… ya saben, cosas similares a lo que está pasando allí con la sanidad".

