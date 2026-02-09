Ayuso no abandona el doble rasero por el acoso en Móstoles y el caso escala con la denuncia de la exconcejala al PP de Madrid como persona jurídica

¿Por qué es importante? La presidenta madrileña insiste en que el alcalde de Móstoles es víctima de un caso fabricado para desprestigiarlo, pero cuando el señalado por denuncias de acoso sexual es del PSOE, como en el caso Salazar, Ayuso sentencia sin esperar al juez: "Las verdaderas víctimas de violencia son las que estaban en el entorno de Salazar y Moncloa".

La exconcejala de Móstoles planea denunciar al PP de Madrid por acoso sexual y laboral, acusando al alcalde Manuel Bautista y otros dirigentes del partido. Su defensa afirma que la querella se presentará pronto, dado el impacto emocional en la exconcejala. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defiende al alcalde, sugiriendo que el caso es un montaje para desprestigiarlo, pero muestra un doble rasero al juzgar casos similares en el PSOE. Ayuso también defiende a su pareja, alegando que es víctima de un complot, a pesar de que este ha admitido delitos fiscales. Mientras tanto, critica a Zapatero, insinuando corrupción en el caso Plus Ultra, aunque no hay investigaciones en su contra.

La exconcejala de Móstoles denunciará también al PP de Madrid como persona jurídica por el acoso sexual y laboral que dice haber sufrido por parte del alcalde, Manuel Bautista, y la presentará esta semana o la próxima, según ha contado su defensa a laSexta. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue mostrando un doble rasero total en este caso: solo hay presunción de inocencia para aquellos que están a su alrededor.

Los abogados de la exconcejala están ultimando la querella y tienen previsto presentarla a finales de esta semana o la próxima por la situación anímica en la que se encuentra su representada, que está muy afectada después de la respuesta que ha recibido desde el PP desde que saltó el escándalo. Por ello, entienden que el partido puede tener responsabilidad penal porque una persona con facultades directivas desarrolló esas conductas de acoso. La acción penal también iría dirigida contra el propio alcalde y contra los dirigentes del PP de Madrid Alfonso Serrano y Ana Millán por coacciones.

Ayuso insistió este domingo en que el alcalde de Móstoles es víctima de un caso fabricado para desprestigiarlo, "desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas". Pero cuando el señalado por denuncias de acoso sexual es del PSOE, como en el caso Salazar, Ayuso sentenciaba sin esperar al juez: "Las verdaderas víctimas de violencia son las que estaban en el entorno de Salazar y Moncloa". Así, persistía en "los episodios de acoso sexual en la Moncloa" y "los abusos sexuales de su Gobierno".

La prudencia que reclama en el caso de su novio, del que dice que "no ha habido juicio" y "no ha habido sentencia", no la ha aplicado para denunciar supuestos casos de corrupción del Gobierno, del que ha dicho que "es que no queda nada para corromper".

Para Ayuso, su pareja es víctima de un complot organizado que "se está defendiendo de una operación de Estado" sin que haya tenido derecho a defenderse porque "se ha vulnerado su derecho a la defensa". La presidenta madrileña asegura que Hacienda persigue a su pareja, quien "está sufriendo una inspección fiscal salvaje", incluso cuando González Amador ha reconocido los delitos fiscales.

Pero si Ayuso habla de Zapatero todo cambia e insinúa corrupción en el caso Plus Ultra. Para él sí reclama una inspección fiscal: "¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde está la Agencia Tributaria y dónde está el señor Zapatero dando explicaciones?". El expresidente no está siendo investigado y asegura que ha declarado a Hacienda toda su actividad privada.

